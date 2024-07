¿Qué prepara la dictadura? Pronunciamientos de miembros del régimen antes de los resultados levantan sospechas

La aparición del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, junto a María Corina Machado en rueda de prensa para mostrar su enorme optimismo ante los resultados que habían recibido hasta ese momento, provocó un rápido movimiento del régimen de Nicolás Maduro que no pudo ocultar su pánico y nerviosismo.

De hecho, en ese mismo momento, los medios cercanos a la dictadura mostraron un discurso del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien más allá de asumir sus responsabilidades de garantizar la seguridad de todos los venezolanos, prefirió lanzar un mensaje político y rodeado por colaboradores del régimen, felicitó a la ciudadanía por "haber hecho ejercicio de su voto para condenar las sanciones criminales del imperialismo norteamericano y sus aliados sobre la República Bolivariana de Venezuela que tanto daño le han hecho el pueblo de Venezuela"

🇻🇪 🗳| VENEZUELA Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López: "El pueblo de Venezuela ha rechazado las sanciones". pic.twitter.com/MPgT64Hr0J — Alerta Sivar (@AlertaSivar) July 29, 2024

Además, dijo que "podemos decir hoy ya antes incluso de conocer los resultados de la soberanía popular que va a ser transmitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), antes de eso podemos decir ya que el pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza y contundencia para rechazar y para exigir el cese de las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela".

Agregó que "el pueblo de Venezuela si por algo salió a votar entre tantas cosas que puede tener alguien en su mente y en su corazón ha sido por ese consenso nacional, que es la construcción diaria permanente de la paz".

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Maduro, señaló en rueda de prensa que "no podemos dar resultados, pacientemente esperaremos el boletín del CNE, pero podemos mostrar caras". Agregó que "nosotros somos respetuosos de las leyes y de la Constitución. Queremos darle las gracias al Consejo Nacional Electoral por dar un ejemplo de un Consejo Nacional Electoral que funciona".

Jorge Rodríguez: "No podemos dar resultados, pacientemente esperaremos el boletín del CNE, pero podemos mostrar caras". pic.twitter.com/qMLs2Rez4A — Economía Hoy ®️ (@economiahoyve) July 29, 2024

Pocos minutos después del cierre de la votación, en las calles de Caracas comenzaron a aparecer decenas de miembros de los colectivos chavistas que intentaban amedrentar a la población a bordo de sus motos.

🚨 Máxima tensión en Caracas, capital de Venezuela: Nicolás Maduro y el oficialismo sacan a la calle a los colectivos, quienes cargan contra los ciudadanos.pic.twitter.com/fX37GWpOlO — Todo Información (@tinoticiasarg) July 29, 2024

Según informó el portal Infobae, esto ocurrió después de unas palabras de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien desde el estado Monagas, lanzó un mensaje: "Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa' la calle, la gente pa' los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular". Dijo además que "vamos a movernos, vamos a movernos. Ellos no entienden de la razón del voto del pueblo, que el pueblo salió a votar de manera mayoritaria, que hay unos resultados que el CNE va a dar y esos resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia. Entonces tomemos de una vez el plan antes, durante y después. Defensa del voto. Dale un abrazo con Bolívar, con Chávez, con Maduro junto al pueblo. Nosotros venceremos".

Otros datos que se advirtió a través de las redes sociales es que cuando ni siquiera se había pronunciado el CNE en relación con los resultados de las elecciones de este domingo, ya frente al Palacio de Miraflores se estaba empezando a armar la escenografía típica que utiliza Maduro para lanzar sus mensajes en las últimas elecciones.

A esta hora: 08:17 pm. El PSUV está armando tarima en el Palacio Presidencial de Miraflores. pic.twitter.com/PSDOlSYxvJ — Jarol Fernandes (@_JJFernandes) July 29, 2024

Es importante recordar que en Venezuela el ente electoral solo emite su primer informe cuando la tendencia del escrutinio es irreversible, de ahí a que los primeros datos se hagan públicos varias horas después del cierre de los centros de votación.