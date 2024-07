La jefa de campaña del Comando Nacional de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, Magalli Meda, desde su asilo en la Embajada de Argentina en Caracas, arengó, con coraje y emoción, desde una ventana, a un grupo de opositores antichavistas que se encontraban en los alrededores del edificio: "¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡El testigo lo tenemos nosotros, los venezolanos!".

Meda señaló que "el día 28 de julio se llevó adelante una elección que ha sido la elección más grande de la historia en Venezuela": "Nunca hemos votado tantos por una persona. Edmundo González Urrutia quedó elegido por todos los venezolanos. Y ese día, María Corina le dijo al país: "Edmundo González Urrutia ganó". Y hoy, ratificó ese triunfo con las actas en la mano".

La jefa de campaña de Machado afirmaba que "el testigo, hoy, es de cada venezolano": "De cada señor en su casa, cada joven, cada venezolano que está en el exilio, cada partido que tuvo que aprender a hacer la política de una forma diferente, porque nos habíamos cansado de la política de la negociación". "Son 25 años, ha caído demasiada gente, ha sufrido demasiada gente, hay demasiada gente presa. ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡El testigo lo tenemos nosotros, los venezolanos! No le pidamos más a María Corina. María Corina va a liderar esto, pero lo va a hacer con todos nosotros", añadía.

Meda, además, decía que "para que esto salga bien, hay que hacerlo en paz", haciendo "entender a las fuerzas que no estamos contra ellos": "Ellos van a vivir mejor todos, van a vivir en libertad". El vídeo concluye con Meda afirmando que "nos llegó la hora de asumir que tenemos el control del país".