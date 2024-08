A Maduro ya no le gusta el Centro Carter: "Traían el informe ya escrito"

Poco antes de la jornada electoral del domingo y cuyos resultados han sido rechazados por gran parte de la comunidad internacional, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, dio la bienvenida al Centro Carter por tener "un prestigio ganado, no solo en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, resolución de conflictos, etc."

De hecho, en un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Defensa el 22 de julio se recuerda las palabras de Padrino López quien señaló que era "muy gratificante" la presencia del grupo de observadores estadounidense y agregó que la invitación se realizó "por la seriedad que representa el Centro Carter" y por eso "el CNE (Consejo Nacional Electoral) los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios. (…) Eso representa para nosotros una alegría inmensa porque es una de las formas de legitimar el proceso democrático de nuestras instituciones y utilizarlo en la medida que vamos nosotros haciendo elecciones en el país".

Sin embargo, la percepción de la dictadura parece haber cambiado a raíz del informe que el Centro Carter hizo público este martes. En su texto, señala que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática" y agregó que "no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el CNE". Un informe demoledor que apunta claramente a un fraude en el proceso.

La evidencia hecha pública por un grupo de 17 observadores invitado -además de alabado y respetado por el régimen- ha despertado la furia de Maduro. En una rueda de prensa de este miércoles, el dictador aseguró que el informe estaba ya escrito desde hace un mes y que lo que le faltaba -dijo- era el "picantico" que le pusieron: "Todos los que vinieron del Centro Carter a Venezuela traían el informe ya escrito, lo tenemos desde hace un mes, tenemos el informe del Centro Carter ya escrito, lo que les faltaba era pincatico que le pusieron ahora, porque se desnaturalizaron, ya no es Jimmy Carter quien lo dirige, solo lleva su nombre, lamentablemente".

Maduro no se quedó en eso, y quiso traer otra cita electoral aunque no haya tenido las mismas características: "¿Cuántos comunicados sacaron ustedes cuando Donald Trump denunció fraude en las elecciones donde nombraron presidente al presidente Biden?".