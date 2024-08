Contundente mensaje de María Corina Machado: "No hay vuelta atrás y es hasta el final"

En medio de un ambiente tenso en Venezuela, y mientras las autoridades electorales chavistas siguen sin mostrar las pruebas de los resultados, María Corina Machado mantiene contacto con sus seguidores, no solo en manifestaciones multitudinarias, sino también a través de las redes sociales.

Este martes, lanzó un mensaje en audio contundente para que los venezolanos sigan defendiendo sus votos: "Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela (...) hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final".

La opositora, que ahora es investigada por la Fiscalía del régimen junto a Edmundo González Urrutia por la carta enviada a los policías y miembros de las fuerzas armadas, pidió que se mantuviera la "unión y firmeza" y el cuidado "los unos a los otros, tanto en las calles como en las redes sociales".

Después de la victoria ciudadana monumental del 28J, que el mundo reconoce, debemos seguir adelante! Ahora más que nunca activos, firmes y comunicados. Esta gesta ya es histórica e invencible!!

Agregó que estaría "siempre en la calle" porque "el miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar y no dejaremos las calles" pero recalcó que se debe mantener la presión internacional ya que es importante "concertar con aliados alrededor del mundo que son muchísimos". "A veces estamos, y es necesario, incesantemente en acción, pero no siempre tenemos que ser reactivos, una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción", apuntó.