La oposición venezolana prepara una "actividad enorme" a nivel mundial

Durante una conversación con la cantante venezolana-estadounidense Lele Pons, que fue transmitida a través de Instagram, María Corina Machado señaló que "vamos a estar convocando a una actividad enorme donde todo el mundo (...) tiene que ver la fuerza, determinación, la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás".

Sin precisar fechas, Machado adelantó que este acto, que se celebrará "dentro y fuera" de Venezuela, será "muy pronto" y la convocatoria se publicará "en las próximas horas", en respaldo al abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, a quien se refiere como "nuevo presidente electo" del país.

🚨 ES NOTICIA 🗣️ María Corina Machado @MariaCorinaYA líder de la oposición venezolana, anunció durante una conversación en redes sociales con la influencer Lele Pons @lelepons que pronto convocará a un gran evento para reclamar la victoria electoral del 28 se julio 📽️ VÍA… pic.twitter.com/PIixckgh4z — Somos Tu Voz 🇻🇪 (@SomosTuVozV) August 10, 2024

"No vamos a dejar las calles, eso no quiere decir que vamos a estar todos los días en la calle", insistió la opositora, la principal valedora de González Urrutia, quien espera que "todos a los que les duele" Venezuela se unan a esta actividad, que definió como "un momento de encuentro". Remarcó que el movimiento que lidera, que acusa a Nicolás Maduro de fraude electoral, es "organizado, cívico y pacífico" pero "no es dócil", sino que empuja "una estrategia súper robusta" para poner fin al Gobierno chavista, en el poder desde 1999.

Asimismo, consideró que la recomendación de Maduro de dejar de usar la aplicación de mensajería WhatsApp y la suspensión de la red social X son signos de que "están atemorizados" en el chavismo, pues, insistió, perdieron los comicios, como ha denunciado también el Centro Carter, que participó como observador del proceso.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que dice haber sufrido un ataque cibernético el día de las votaciones, proclamó ganador a Maduro, sin que todavía haya publicado los resultados desagregados como establece la normativa legal, lo que ha sido criticado por numerosos países, incluidos Gobiernos aliados del chavismo.