Lula da Silva tarda un mes en darse cuenta del fraude y no reconoce a Maduro como vencedor

Si había algún consenso en la región era que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela habían tenido una serie de irregularidades, entre ellas la declaración del dictador Nicolás Maduro como ganador por parte del entre electoral sin mostrar actas electorales.

Lo que vino después fueron varios intentos regionales para presionar al régimen y los organismos electorales y que muestren las pruebas de los supuestos resultados hechos públicos ya avanzada la noche del 28 de julio.

Países como México, Colombia y Brasil se negaron a firmar una resolución propuesta en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado pocos días después de la jornada electoral en la que se exigía a las autoridades venezolanas mostrar las actas electorales que ya habían sido hechas públicas por María Corina Machado y toda la oposición y que demostraban la arrolladora victoria del candidato Edmundo González Urrutia.

Apenas un día después los tres países emitieron un comunicado exigiendo exactamente lo mismo hasta que poco a poco México fue dando un paso al costado, para dejar a Gustavo Petro y Lula da Silva solos en sus intentos de darle más tiempo al dictador. Entre ambos siguieron con comunicados vacíos y que fueron interpretados por la comunidad internacional como una manera de darle más tiempo al dictador.

Ahora, pasado ya un mes de la jornada electoral, el presidente brasileño dijo durante una entrevista con una radio brasileña que él no "cuestiona" al Supremo de Venezuela, que la semana pasada convalidó el fraude de Maduro, pero explicó que, en su opinión, esta institución no es la adecuada para dirimir la disputa: "El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo, que fue creado para ese fin".

Además, señaló que "no hay pruebas" de una victoria de Maduro, pero aclaró que tampoco reconoce a González Urrutia como ganador. Para él, la solución "importante" es que se convoquen nuevas elecciones, algo rechazado por casi todos los sectores.