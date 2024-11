Evo Morales, expulsado de la presidencia de su partido después de casi tres décadas

No son buenos tiempos para Evo Morales. Tras las acusaciones de estupro y trata de personas, llega una nueva sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia le ha echado de la presidencia de su partido, después de cerca de tres décadas en el cargo. La resolución, emitida este jueves, valida el congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) realizado por las organizaciones sociales afines al Gobierno de Luis Arce, con el que mantiene una pugna política desde 2021.

En consecuencia, el exmandatario -que hace tan sólo unos días se proclamaba "candidato único" de la formación para las elecciones de 2025, en un acto celebrado su bastión sindical y político (el Trópico de Cochabamba, donde lleva atrincherado un mes) y rodeado de los suyos- se ha quedado fuera la dirección del MAS y también de la carrera presidencial de Bolivia. Con este fallo, se reconoce al dirigente campesino Grover García como nuevo líder de Movimiento al Socialismo.

La sentencia, firmada por los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada, determina la validez de "todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto del departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo de 2024". Por tanto, quedaría anulado lo acordado por el bloque 'evista' en un congreso anterior, convocado en octubre de 2023, y también en el encuentro que celebraron del pasado domingo, 10 de noviembre.

Este último fue una maniobra de la facción ‘evista’ del partido para intentar desactivar un fallo anterior de este tribunal -con fecha 8 de noviembre de 2024- en el que se insistía en que el mandato de las autoridades electas (en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) es de "dos periodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato", en un intento de los jueces por zanjar algo que ya se abordaba en una resolución de diciembre de 2023.

Morales –que fue presidente entre 2006 y 2019- no se puede volver a presentar a las elecciones. "No es un derecho humano", sentenciaban. Aunque no parece dispuesto a tirar la toalla. El líder cocalero ha calificado el fallo de "inconstitucional" e "ilegal". Según ha afirmado a través de su cuenta en la red social X, el Ejecutivo de Luis Arce presionó a la sala para que le entregue la dirección del MAS.

Lamentamos que las presiones políticas y la persecución judicial hayan sido más fuertes que la defensa de la Democracia. El TSE mediante el AUTO TSE-RSP N° 020/2024 emitido hoy, retrocede en su postura, acordada con todas las fuerzas políticas del país y decide vulnerar los… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 13, 2024

"Ese es el nivel de deterioro de la democracia en Bolivia", añadió Morales. Este viernes, su discurso era sin embargo un llamamiento a "la unidad de los verdaderos forjadores y forjadoras de este Proceso de Cambio y las y los militantes del MAS -IPSP". "Unidad para proteger lo conquistado, defender lo construido y profundizar lo avanzado", ha argumentado. "Unidad para cuidarnos los unos a los otros, para sostenernos en la adversidad y en la alegría".

Así alienta a los que en algún momento le siguieron a volver al redil, como han hecho los miles de bolivianos que durante cerca de un mes han sembrado el caos en el país con sus bloqueos de carreteras para defender a su líder ante las acusaciones de estupro, violación, trata de personas y abuso de menores. Los ‘evistas’ pedían el cierre de la investigación y el reconocimiento de su candidatura a las presidenciales de 2025, sin importarles la escasez de combustibles y el desabastecimiento de productos básicos.

Los de Arce celebran

Como era de esperar, los sectores afines a Luis Arce han celebrado por todo lo alto el fallo del constitucional -emitido este jueves- por el que se retira a Evo Morales el liderazgo el Movimiento al Socialismo (MAS), tras tres décadas al frente. "Hoy es un día histórico", señalaba el portavoz Vidal Gómez, "el instrumento político regresa a las organizaciones sociales".

Más allá de la sentencia, parece obvio que en estos momento tenemos un MAS absolutamente polarizado. De un lado, los de Arce; del otro, los de Evo. Gómez, como ha hecho el expresidente, también ha hecho su llamamiento para intentar pescar a algunos de los militantes que continúan en el otro bando. El MAS, con Grover García a la cabeza, "va a trabajar en el marco de la unidad", ha aseverado invitando a los ‘evistas’ a "sumarse" para garantizar el periodo de gobierno 2025-2030.

Por otra parte, Gómez ha denunciado que Morales habría retirado de las cuentas del partido unos 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares) para destinarlos a los recientes bloqueos de carreteras que sus seguidores han mantenido durante 24 días de forma ininterrumpida en el centro del país, para defenderlo ante una posible orden de captura por un caso de trata de personas y estupro.