El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro creado en 1972 en Estados Unidos y que este año se ha celebrado en Argentina.

En su discurso, Milei avisó del avance de la izquierda y de la forma en que han "impuesto la agenda", y dedicó unas palabras al presidente español y su antecesor socialista. Tras mencionar "al asesino criminal" de Nicolás Maduro en Venezuela, y "al mentor de toda la basura" del socialismo, en referencia al dictador cubano Fidel Castro, aludió a "sus secuaces que siguen en el poder" como Pedro Sánchez o anteriormente José Luis Rodríguez Zapatero en España. "La tortura que tienen los pobres españoles con eso", dijo en referencia a ellos.

Milei defendió dar la batalla cultural frente al socialismo, denunciando que esta ideología no sólo fue un fracaso en lo económico, social y cultural, "sino que además asesinó a 150 millones de seres humanos" en el mundo.

Después de la caída del Muro de Berlín los conservadores se "retiraron del campo de batalla" y los socialistas "avanzaron sin ningún tipo de problema" por las universidades, medios de comunicación o la cultura, denunció. "Como no tenían rival, ganaron la batalla cultural. Básicamente porque nosotros no la dimos. Y en ese sentido se organizaron políticamente y fueron muy exitosos", continuó.

El socialismo "genera miseria", reiteró Milei, para quien no obstante en este momento "estamos frente a una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo", en alusión a la victoria de Trump y su propio mandato. "Hay que acabar de una vez por todas con la basura del socialismo", afirmó ante cientos de simpatizantes argentinos y extranjeros. "No me caen bien los zurdos, no se sorprendan", afirmó.