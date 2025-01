Machado convoca a los venezolanos a las calles un día antes de la investidura presidencial: "Sal, grita, lucha"

Pocos días antes del día del acto de juramentación del nuevo periodo presidencial, que quieren asumir el 10 de enero tanto el dictador Nicolás Maduro como Edmundo González Urrutia, líder de la oposición, y considerado ganador de las elecciones del 28 de julio por decenas de países, María Corina Machado se ha dirigido a los venezolanos para convocar a una multitudinaria marcha para seguir presionando al régimen y mostrar al mundo lo que ocurre en Venezuela.

En un audio publicado en la red social X, la líder opositora señaló que "este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista". Además, agregó que "Este es el día. El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de libertad. Venezuela te necesita. A todos juntos. A todos. Yo voy contigo. Este 9 de enero: todos a las calles, en Venezuela y el mundo. Gloria al bravo pueblo".

Ésta es la señal. Éste es el día! El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD! Venezuela te necesita.

A todos, JUNTOS. A TODOS! Yo voy contigo.

Además, pidió salir "llenos de confianza" porque -subrayó- "Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás". "Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo", dijo la exdiputada, quien asegura estar en la clandestinidad al temer por su seguridad.

González Urrutia, que se encuentra realizando una gira internacional que lo llevará a EEUU donde espera reunirse con el presidente Joe Biden, después de visitar Argentina y Uruguay, ha asegurado que no tiene "restricciones" para regresar a Venezuela y que no revelará "ni el día ni la forma" en la que volverá a su país.

El opositor se dirigió "a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estos momentos definitorios para nuestra patria" y dijo: "Me dirijo a ustedes con la certeza de que juntos superaremos los retos que enfrentamos como institución y como nación. Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez, el 10 de enero por la voluntad soberana del pueblo venezolano, debo asumir el rol de comandante en jefe con la responsabilidad de proteger a nuestras familias".