Confirman la condena de cárcel por corrupción contra Cristina Fernández

Los tres jueces de la Corte Suprema de Argentina decidieron por unanimidad rechazar el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la condena a seis años de prisión y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales en un proceso judicial conocido como "caso Vialidad".

Tras esta decisión, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena.

Hace unos meses, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia de diciembre de 2022 que la condenó por un delito de fraude en el caso relacionado con la concesión de 51 obras viales a favor del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno y el de su marido Néstor Kirchner (2003-2007).

Poco antes de conocerse el fallo de este martes, el expresidente argentino Alberto Fernández denunció en la red social X una persecución judicial contra ella: "Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK".