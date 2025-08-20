La Justicia de Colombia ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario había ordenado su "privación de libertad inmediata".

Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esta acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales. El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar "la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos", argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una "motivación aparente".

⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, al pronunciarse sobre la solicitud de amparo presentada frente a la orden de detención inmediata dictada en su contra.

➡️ https://t.co/lFFrXwL7sl pic.twitter.com/JVazfLRR1y — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) August 19, 2025

La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política. El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que "presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado", aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia y no en esta tutela.

Reacciones al fallo

Después de conocerse la decisión judicial, Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, fundado y liderado por Uribe, afirmó en un video difundido en X que "es una gran noticia para el país, para el partido Centro Democrático, pero sobre todo para el presidente Álvaro Uribe que seguirá defendiéndose en libertad".

Cero y van tres! A @AlvaroUribeVel le violaron sus derechos fundamentales! Esta infamia nos la quitaremos de encima hasta cuando el creador nos lo permita!#UribeInocente pic.twitter.com/ZOtQq6K5rf — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) August 19, 2025

También se pronunció el exgobernante Iván Duque, elegido en 2018 por la misma organización política de derechas, quien defendió el buen comportamiento de Uribe durante el proceso penal y su inocencia. "La defensa en libertad de Álvaro Uribe no aguantaba controversia alguna. Ha comparecido a todo el proceso, ha enfrentado todas las infamias e irregularidades con rigor y contundencia dejando clara su inocencia", escribió Duque en su cuenta de X.