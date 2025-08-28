Condenado a siete años el menor que asesinó al candidato Miguel Uribe

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes dictó este miércoles sentencia contra el menor de 15 años responsable del disparo que provocó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio en Bogotá mientras ofrecía un mitin a sus seguidores.

De acuerdo con la Fiscalía, "el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", una decisión con la que la defensa de la familia de Uribe no se mostró conforme. Su abogado Víctor Mosquera señaló a través de un mensaje en la red social X que "respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo".

Según la tesis fiscal, el menor fue llevado al barrio Modelia en un automóvil que conducía Carlos Eduardo Mora González, uno de los seis capturados por este crimen. El joven "recibió una pistola Glock 9 milímetros de manos de Elder José Arteaga Hernández", quien también fue detenido y está acusado de coordinar el atentado.

"Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó. En la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato, y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización", agregó la Fiscalía.

La sanción emitida por el juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es de primera instancia y "en su contra proceden los recursos de ley", según la información de la Fiscalía.