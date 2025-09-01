Maduro anuncia que está preparado para resistir una invasión de EEUU: "Optaron por el peor error"

El régimen chavista ha elevado el tono con respecto al despliegue militar de EEUU en el Caribe, una operación destinada a combatir el narcotráfico en el que el propio régimen está implicado. Durante una rueda de prensa en Caracas, Nicolás Maduro ha asegurado que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear "apuntan" al país. En opinión del dictador, esto es una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" y que considera "comparable" con la crisis de 1962 en Cuba.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años. (...) Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa", y añadió: "Venezuela es un país pacifista, pero somos un pueblo de guerreros".

En ese sentido, expresó que "se ha montado" contra su país "un bodrio" y que "han optado por el peor error, la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal que se haya conocido, solo comparable, en su momento, con la crisis" de octubre de 1962, en alusión a la tensión protagonizada por EE.UU. y la extinta Unión Soviética, y que involucró a Cuba.

De forma paralela, el régimen de Maduro ha informado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de que 4.200 tropas estadounidenses estarían "listas y preparadas para invadir" su territorio, tal y como hizo hace unos días ante la ONU.

En línea con los argumentos expresados ante António Guterres, el canciller Yván Gil ha señalado que la flota estadounidense estaría violando no solo la declaración de América Latina como zona de paz, sino también el Tratado de Tlatelolco de 1967, que prohíbe armas nucleares en la región. Además, ha pedido al resto de países que exijan el retiro inmediato de EEUU.