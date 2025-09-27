Washington cancela el visado de Petro por instar a los soldados de EEUU a desobedecer órdenes de Trump

El Departamento de Estado de EEUU comunicó este viernes la cancelación del visado a su país del presidente de Colombia al que acusó en una publicación de la red social X de instar a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York a "desobedecer las órdenes e incitar a la violencia" y agregó que "revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias".

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence. We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

El mandatario aprovechó su viaje a la ciudad estadounidense en la que participó en la Asamblea General de la ONU, para unirse a una manifestación propalestina y dirigirse con un megáfono a los soldados estadounidenses: "Le pido a todos los soldados del Ejército de EEUU no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad".

ATENCIÓN 🚨 #PetroEnLaONUXRTVC El presidente @petrogustavo les solicita a los militares del Ejército de Estados Unidos a "no apuntar contra la humanidad" y les pidió que "desobedezcan la orden Trump y obedezcan la orden de la humanidad" "Las naciones del mundo aportarán hombres… pic.twitter.com/A2wMJCfuJb — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 26, 2025

En su discurso en la ONU del pasado martes, Petro invitó "a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina" y aseguró que "la diplomacia ya acabó su papel", que "ya sobran las palabras", y que "desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global".

También se refirió a la presencia de EEUU en el sur del Caribe y dijo que la guerra contra las drogas es en realidad una estrategia de los poderosos que "necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina" y agregó que "la política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general, no mira la droga, mira el poder y la dominación".