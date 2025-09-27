Menú

Washington cancela el visado de Petro por instar a los soldados de EEUU a desobedecer órdenes de Trump

El presidente de Colombia aprovechó su viaje a la Asamblea General de la ONU para participar en un mitin propalestino en Nueva York.

(Iberoamérica)
Gustavo Petro. | EFE

El Departamento de Estado de EEUU comunicó este viernes la cancelación del visado a su país del presidente de Colombia al que acusó en una publicación de la red social X de instar a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York a "desobedecer las órdenes e incitar a la violencia" y agregó que "revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias".

El mandatario aprovechó su viaje a la ciudad estadounidense en la que participó en la Asamblea General de la ONU, para unirse a una manifestación propalestina y dirigirse con un megáfono a los soldados estadounidenses: "Le pido a todos los soldados del Ejército de EEUU no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad".

En su discurso en la ONU del pasado martes, Petro invitó "a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina" y aseguró que "la diplomacia ya acabó su papel", que "ya sobran las palabras", y que "desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global".

También se refirió a la presencia de EEUU en el sur del Caribe y dijo que la guerra contra las drogas es en realidad una estrategia de los poderosos que "necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina" y agregó que "la política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general, no mira la droga, mira el poder y la dominación".

