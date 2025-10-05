Los hijos de Maduro, involucrados por el FBI en un supuesto plan de lavado de dinero

De acuerdo con una información revelada por la cadena FOX, una investigación del FBI ha llevado a la acusación de dos hombres por abrir cuentas para recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, entre ellos los hijos de Nicolás Maduro.

Los datos detallan que hace tres años comenzó la investigación contra Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal y que el FBI asegura que ambos ingresaron a EEUU cerca de 25.000 dólares, lo que podría haber implicado una red de blanqueo de dinero de varios países. Esto sumado a la transferencia de 100.000 dólares provenientes de miembros de la dictadura venezolana.

Kormarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia. Pese a eso, el primero no ha podido ser detenido, a diferencia de su socio, de nacionalidad uruguaya, que fue arrestado cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en EEUU.

Tras emitirse el reportaje de FOX, el director del FBI, Kash Patel, señaló a través de la red social X que "Nicolás Maduro no es solo corrupto: es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia. Bajo mi liderazgo, el FBI está bloqueando cada dólar, cada cuenta y a cada cómplice. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para su dinero manchado de sangre".

Maduro isn’t just corrupt - he’s an indicted narcoterrorist dictator with a $50M DOJ bounty. Under my leadership, the FBI is choking off every dollar, every account, every enabler. America will never be a safe haven for his blood money. pic.twitter.com/Fxw9MpYo9b — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 4, 2025

Para reforzar la persecución conta Maduro, el pasado jueves los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody, ambos representantes de Florida, presentaron un proyecto de ley para duplicar a 100 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del dictador chavista, y otra medida que prohibiría negocios con empresas vinculadas a su gobierno.