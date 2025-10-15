Trump condiciona su ayuda a Argentina al éxito de Milei en las legislativas: "Si pierde, no vamos a ser generosos"

Durante una reunión con Javier Milei en la Casa Blanca, el presidente de EEUU, Donald Trump, condicionó el rescate aprobado por su administración de 20.000 millones de dólares (unos 17.300 millones de euros) al éxito del partido del mandatario argentino en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Trump dijo que "si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande. Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; y si no, nos vamos". Además dijo que Milei "heredó un lío" y consideró que su apoyo ayudará a su popularidad en las encuestas.

🇺🇸🇦🇷 | Trump advirtió que "si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina".pic.twitter.com/zlDwwIlLHa — Informa Cosmos (@InformaCosmos) October 14, 2025

Poco después del encuentro, Milei señaló a través de X que "el apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido" y agregó que "si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país".

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025

La ayuda de Washington a Argentina incluye créditos y facilidades de intercambio de divisas destinadas a buscar estabilizar la economía por medio del Banco Central argentino que busca liquidez inmediata.