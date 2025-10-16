La compra de un sueño: cronología de la traición de Sánchez a la libertad en Venezuela

4 de febrero de 2019. Palacio de La Moncloa.

Después de haberle lanzado un ultimátum a Nicolás Maduro ocho días antes, Pedro Sánchez anuncia que España reconoce al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.

12 de febrero de 2020. Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno de España degrada a Juan Guaidó, al que ya denomina públicamente como líder de la oposición en Venezuela.

¿Qué ocurrió entre esas dos fechas para que Pedro Sánchez pasara de desafiar a Nicolás Maduro y de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela a rebajarlo como mero líder de la oposición? En el cuarto y último episodio de la serie "De PDVSA a PSOE", La Radioteca se detiene en ese espacio de tiempo para tratar de explicar qué sucedió para que Sánchez volviera a protagonizar otro de sus famosos "cambios de posición política".

El empecinamiento de Pedro Sánchez por ser presidente de la Internacional Socialista, los sobres misteriosos, el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas, reuniones furtivas, el sorprendente rescate financiero a la aerolínea Plus Ultra… La Radioteca mezcla todos estos ingredientes en su último capítulo sobre los vínculos entre los petrodólares venezolanos y el socialismo español.

Si no han escuchado alguno de los episodios anteriores, en el capítulo 1 ("El hombre que sabía demasiado") se aborda el extraño suicidio del arquitecto legal de la petrolera estatal venezolana, Juan Carlos Márquez. Márquez prometió colaborar con la justicia y tirar de la manta en el caso del embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo. Tres días después de declarar en la Audiencia Nacional, apareció colgado de su cinturón. Nunca pudo llegar a contar lo que sabía.

En el capítulo 2 ("Zapatero… a tus negocios") La Radioteca se centra en la figura del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hombre clave en los vínculos del socialismo español con los petrodólares venezolanos. En este episodio se analizan sus constantes viajes a Venezuela, el aumento de su patrimonio, su relación con el régimen de Nicolás Maduro y sus negocios en el país iberoamericano.

En el capítulo 3 ("Todos los caminos llevan a Roma") un equipo de La Radioteca, comandado por Dieter Brandau, viaja a Roma para entrevistar al poderoso exministro del Petróleo venezolano y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Él fue una de las primeras personas en acusar a Zapatero de estar cobrando dinero del régimen venezolano. Ahora se desdice y defiende la actuación del expresidente español en Venezuela. ¿Por qué ese cambio de opinión? La respuesta está en el tercer episodio de la serie.

En este cuarto y último capítulo que estrena La Radioteca, la pregunta es otra: ¿por qué Pedro Sánchez cambió de postura y pasó de amenazar a Nicolás Maduro a colaborar para consolidar su régimen?