Rodrigo Paz gana las elecciones en Bolivia y acaba con 20 años del Movimiento al Socialismo

Bolivia confirmó este domingo la elección como próximo presidente a un candidato alejado de la tendencia de los últimos 20 años en los que ha sido gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales y posteriormente por el actual mandatario Luis Arce, en períodos que han dejado al país en una grave crisis económica.

En la segunda vuelta electoral, que se celebra por primera vez en el país altiplánico, y de acuerdo con datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó con el 54,5% de los votos, sobre el candidato de la alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga, que logró un 45%.

Los medios locales citaron a Óscar Hassenteufel, presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, quien señaló en una rueda de prensa que la "tendencia es irreversible".

#BrújulaElectoral | "El Sirepre hoy cumplió eficazmente su función, tenemos datos casi al 100% que muestra una tendencia que parece ser irreversible", dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral (#TSE), Óscar Hassenteufel, en la previa a los resultados preliminares. 📹TSE pic.twitter.com/1FvcuD3kAh — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) October 19, 2025

Además, el responsable del ente electoral informó de que el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89 %, un dato que se confirmará "una vez que se concluya el cómputo oficial". Además, confirmó que la jornada de votación fue "tranquila", transcurrió "sin incidentes mayores" y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.