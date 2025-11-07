Muere de un infarto el periodista colombiano Saúl Hernández Bolívar, colaborador de Libertad Digital

El periodista colombiano y colaborador de Libertad Digital, Saúl Alejandro Hernández Bolívar ha fallecido este jueves debido a un infarto. El columnista y analista político, comprometido con la libertad y la democracia, también colaboraba con otros medios como El Tiempo, IFMNOTICIAS o El Colombiano, donde compartía con los lectores su visión sobre la actualidad política de Colombia.

Graduado con honores en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Saúl Alejandro se consolidó desde joven como una referencia del pensamiento libre y del análisis político independiente.

En Libertad Digital, sus artículos destacaron por su visión clara sobre los peligros de la extrema izquierda y por su defensa de la libertad como principio rector de toda sociedad democrática. Hace tan solo un par de días publicó su última columna –Se agrava el estado mental de Petro– en su habitual estilo, directo y valiente.

Con un Petro ególatra, arrogante, envanecido de poder, pero con el juicio enajenado por las drogas, hemos tenido una muestra de lo bajo que podemos caer.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien Hernández Bolívar admiraba profundamente, expresó su pesar a través de las redes sociales: "Informan la triste noticia del fallecimiento de Saúl Hernández Bolívar, muy destacado columnista. Nos duele mucho su partida. Un saludo solidario a toda su familia."

Informan la triste noticia del fallecimiento de Saúl Hernández Bolívar, muy destacado columnista. Nos duele mucho su partida, un saludo solidario a toda su familia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 6, 2025

Las exequias de Saúl Alejandro Hernández Bolívar tendrán lugar este viernes 7 de noviembre en Campos de Paz, Medellín. Allí, familiares, colegas y lectores despedirán a un periodista que hizo de su vida un ejemplo de coherencia, patriotismo y amor por la verdad. Desde Libertad Digital lamentamos profundamente su fallecimiento.