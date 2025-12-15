Kast arrasa a la comunista Jara en la segunda vuelta y será el próximo presidente de Chile

Las encuestas ya habían previsto que los resultados de esta segunda vuelta consolidarían una clara victoria de José Antonio Kast, candidato de la coalición conservadora Cambio por Chile, algo que se confirmó muy poco después de cerrarse las mesas electorales. Con apenas 25% del escrutinio, todos los medios de comunicación confirmaron la victoria de Kast y lo anunciaron como presidente electo de Chile.

Ya con el escrutinio avanzando, se confirmó la tendencia y con el 99,6% del voto escrutado, Kast lograba un 58,2% de los votos, muy por delante de la candidata comunista Jeanette Jara que obtuvo un 41,8%.

La candidata oficialista, que fue ministra además del gobierno de Gabriel Boric, aceptó muy rápido la derrota y en su primera reacción ante sus seguidores dijo que "la democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile" y agregó que "es en la derrota donde más se aprende y es donde más firme debe ser la convicción democrática". Además, anunció que "seremos una oposición propositiva y exigente".

🔴 AHORA | Jeannette Jara: "Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable" » https://t.co/9wrVAVSnbT pic.twitter.com/XKvZ59PTgP — The Clinic (@thecliniccl) December 14, 2025

Por su parte, Boric publicó un mensaje en la red social X en el que informó que "siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas".

Siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de… pic.twitter.com/CxvsgXN0ja — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.