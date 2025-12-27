Menú
Cuba cierra su año más oscuro: "El paraíso socialista es un infierno para la gente"

La situación alimentaria, energética y sanitaria sume a la población en una profunda crisis social.

Una tienda durante uno de los cortes eléctricos, en La Habana (Cuba). | EFE

Cuba acaba el año en la oscuridad, física y metafórica. Por una parte, debido a los constantes cortes de electricidad. Apagones que han dejado sin luz hasta el 60% de la población el día de Navidad. Pero también por el empeoramiento de la situación alimentaria y una acuciante crisis sanitaria que la dictadura ya no puede ocultar. Los casos de dengue, chikunguña y oropouche se multiplican; no hay medicinas y los hospitales están absolutamente colapsados.

Los cubanos protestan lo que pueden (lo que les dejan), ante la situación de desesperación. De ahí la oleada de caceroladas que se registraron en la isla caribeña a principios de diciembre, por la intensificación de los apagones masivos. Los pocos alimentos de los que disponen se les echan a perder. Estamos ante la peor crisis económica, energética y social de las últimas décadas. Y a la población sólo le queda el derecho al pataleo.

"Cuba cierra 2025 en medio de un colapso económico y social, con la pobreza extrema en el 89%, según nuestros estudios más recientes sobre derechos sociales", advierten desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. "La situación alimentaria es cada vez más grave: 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, por falta de dinero o por la escasez de alimentos", detalla su director de estrategias —Yaxys Cires— en declaraciones a Libertad Digital.

Ni luz ni agua ni libertad

"Los apagones de hasta 20 horas diarias y la interrupción del servicio de agua potable durante semanas, se han normalizado en amplias zonas del país", añade el director de Estrategias del OCDH.

"El régimen carece de apoyo social: el 92% de la población desaprueba su gestión económica y social, de acuerdo con nuestros informes", asegura. "Sin embargo, se mantiene en el poder gracias a la represión sistemática, con cientos de presos políticos y miles de actos represivos".

La crisis sanitaria

Parte del drama es la crisis sanitaria, explica Cires. "Hay barrios enteros infectados con dengue, chikungunya y oropouche", señala, "y la incapacidad del sistema de salud para proporcionar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos lo agrava todo". "Es un desastre: la infraestructura está en ruinas, faltan medicamentos básicos y la atención primaria se ha deteriorado gravemente", asegura.

Mientras tanto, el régimen comunista "mantiene el negocio de exportar médicos" y fabrica medicamentos para otros países, "incluidos fármacos que la población necesita para enfrentar estas epidemias", destaca. "El supuesto paraíso socialista", concluye, "es un infierno para la gente".

