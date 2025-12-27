Cuba cierra su año más oscuro: "El paraíso socialista es un infierno para la gente"

Cuba acaba el año en la oscuridad, física y metafórica. Por una parte, debido a los constantes cortes de electricidad. Apagones que han dejado sin luz hasta el 60% de la población el día de Navidad. Pero también por el empeoramiento de la situación alimentaria y una acuciante crisis sanitaria que la dictadura ya no puede ocultar. Los casos de dengue, chikunguña y oropouche se multiplican; no hay medicinas y los hospitales están absolutamente colapsados.

Cuando te digan que estamos avanzando, firmes y victoriosos es ésto, para el pueblo de #Cuba solo hay miseria.#CubaEstadoFallido pic.twitter.com/JGe0GVsPbn — Blanco y Negro. (@Blancoy48488239) December 26, 2025

Los cubanos protestan lo que pueden (lo que les dejan), ante la situación de desesperación. De ahí la oleada de caceroladas que se registraron en la isla caribeña a principios de diciembre, por la intensificación de los apagones masivos. Los pocos alimentos de los que disponen se les echan a perder. Estamos ante la peor crisis económica, energética y social de las últimas décadas. Y a la población sólo le queda el derecho al pataleo.

🇨🇺 | La dictadura cubana acaba de condenar a seis jóvenes a cinco años de PRISIÓN por tocar la cacerola en una protesta por los apagones en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha podido acceder al documento de las condenas. Esta es la cruel realidad de Cuba. pic.twitter.com/lbjJHC27Kh — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 24, 2025

"Cuba cierra 2025 en medio de un colapso económico y social, con la pobreza extrema en el 89%, según nuestros estudios más recientes sobre derechos sociales", advierten desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. "La situación alimentaria es cada vez más grave: 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, por falta de dinero o por la escasez de alimentos", detalla su director de estrategias —Yaxys Cires— en declaraciones a Libertad Digital.

Imágenes de la Cuba real. Personas buscando entre la basura para poder comer. No son escenas excepcionales ni casos aislados: forman parte de la vida cotidiana de miles de cubanos. Incluso hoy, 25 de diciembre, esta es la realidad para muchos en la Isla.#Cuba #Pobreza… pic.twitter.com/43CH4qGnHA — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) December 25, 2025

Ni luz ni agua ni libertad

"Los apagones de hasta 20 horas diarias y la interrupción del servicio de agua potable durante semanas, se han normalizado en amplias zonas del país", añade el director de Estrategias del OCDH.

Otra navidad que pasan lejos de sus familias, presos en las ergástulas castristas los más de mil prisioneros políticos en #CubaEstadoFallido. Su único delito: expresar su opinión. Exigimos su liberación inmediata e incondicional. #LibertadParaLosPresosPoliticos @ElizabethFarin3 pic.twitter.com/0NgxhafxO9 — Luis Vera 🎗🇨🇺 (@luisveramarcos1) December 25, 2025

"El régimen carece de apoyo social: el 92% de la población desaprueba su gestión económica y social, de acuerdo con nuestros informes", asegura. "Sin embargo, se mantiene en el poder gracias a la represión sistemática, con cientos de presos políticos y miles de actos represivos".

La crisis sanitaria

Parte del drama es la crisis sanitaria, explica Cires. "Hay barrios enteros infectados con dengue, chikungunya y oropouche", señala, "y la incapacidad del sistema de salud para proporcionar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos lo agrava todo". "Es un desastre: la infraestructura está en ruinas, faltan medicamentos básicos y la atención primaria se ha deteriorado gravemente", asegura.

Mientras tanto, el régimen comunista "mantiene el negocio de exportar médicos" y fabrica medicamentos para otros países, "incluidos fármacos que la población necesita para enfrentar estas epidemias", destaca. "El supuesto paraíso socialista", concluye, "es un infierno para la gente".