Una ONG confirma 53 excarcelaciones de presos políticos de los 116 anunciados en Venezuela

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes de que ha confirmado 53 excarcelaciones de presos políticos, después de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país caribeño anunciara la liberación de 116 personas.

"Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose", indicó JEP en un mensaje en X.

La oposición mayoritaria ha hablado de 24 liberaciones, mientras que la ONG Foro Penal reporta más de 40.

Priorizar determinados perfiles vulnerables

En otra publicación en X, JEP consideró que "es fundamental" que en este proceso se considere de forma "prioritaria" algunos perfiles que, afirmó, "merecen una atención urgente y con enfoque humanitario". Entre ellos destaca a "los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables".

Además recordó que la cifra de presos políticos excarcelados "continúa siendo muy inferior" a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1.011 casos hasta el pasado jueves. "Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias", añadió.

En el pasado, la JEP también ha indicado que en las rondas de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno venezolano a veces se incluye a personas que estaban "detenidas por motivos no políticos".

El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció este lunes, en un comunicado, 116 "nuevas excarcelaciones" en las últimas horas de personas que vinculó con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Este anuncio se efectúa días después de que el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves la excarcelación de un "número importante" de personas.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha hecho pública la cifra total, los nombres, ni las condiciones de las excarcelaciones.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios, como El Rodeo I, a la espera de la liberación de sus seres queridos.