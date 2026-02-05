La policía chavista detiene a Alex Saab, testaferro de Maduro que podría ser extraditado a EEUU

Hace unas semanas, después de la captura del dictador Nicolás Maduro, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decidió alejar del círculo de poder a Alex Saab, testaferro del exmandatario chavista, y hasta entonces ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela.

De hecho, Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a EEUU, donde se le acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro de la dictadura chavista por lo que fue retenido en prisión desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023. Sin embargo, la Justicia estadounidense desestimó los cargos tras un indulto presidencial firmado por el entonces mandatario de EEUU, Joe Biden.

Ahora, el chavismo decidió dar un paso más y ordenó la detención de Saab en una operación conjunta entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) -en cuya sede está custodiado- y la Oficina Federal de Investigación de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés). La información fue revelada por la cadena colombiana Caracol Radio y luego citada por gran parte de los medios de comunicación de la región.

#LOÚLTIMO | Confirman la captura de Álex Saab en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia lo tiene en su poder y no se descarta su extradición a Estados Unidos. El empresario colombiano había estado preso por lavado de activos y ha sido señalado de construir negocios al… pic.twitter.com/DpLkVTfArG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 4, 2026

También se informó de la detención de Raúl Gorrín, otro personaje que participó como testaferro de Maduro. De acuerdo con la información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los EEUU (ICE), Gorrín tiene nueve cargos por lavado de dinero por pagar "millones de dólares en sobornos para dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el Gobierno venezolano".

Pese a estas informaciones, Pedro Carvajalino activista chavista que formó parte del movimiento "Free Alex Saab" para pedir la liberación del empresario cuando estuvo detenido en EEUU, negó la nueva detención: "Es falsa la información (...) acabo de hablar con él a las 2 pm".