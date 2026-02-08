Crecen las dudas sobre la liberación de los presos políticos prometida por el chavismo

Los antecedentes de la dictadura chavista -con anuncios, promesas incumplidas y más- alimentan las dudas de que finalmente cumplan con su palabra de liberar a todos los presos políticos. El último en afirmarlo fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien prometió que se dejarán en libertad a "todos los presos políticos" en cuanto se apruebe la ley de amnistía, un proceso que podría acabar la próxima semana.

#ALERTA Este viernes 6 de febrero, desde las afueras de Zona 7, Jorge Rodriguez dice que todos serán LIBERADOS entre martes (10 de febrero) y viernes (13 de febrero) de la semana que viene. LA LIBERTAD TIENE QUE SER PLENA Y SIN CONDICIONES. TIENEN QUE SER TODOS LOS PRESOS… pic.twitter.com/vAeZBKVdCL — Realidad Helicoide (@RHelicoide) February 6, 2026

Frente a la sede de la Policía Nacional donde están los calabozos conocidos como "Zona 7", el hermano de la presidenta encargada señaló que "a más tardar el viernes están todos sueltos", un anuncio calificado como "show" por los familiares de los presos políticos. Evelis Cano, de 49 años, madre del preso Jack Tantak, reprochó que Rodríguez no ingresara al recinto "a ver cómo estaban los presos políticos" y "escuchar testimonios de sus propias bocas". Agregó que "no nos dijo nada nuevo; él no vino a hacer nada nuevo. Él lo que tenía que haber hecho no lo hizo y perdió la oportunidad de haberse reivindicado con Venezuela".

Por su parte, Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido y que forma parte de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo que la ley de amnistía "es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos".

Según datos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido excarcelados, una cifra muy por debajo de los 895 anunciados por la dictadura, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos. Por eso el bloque opositor exigió "procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos".