Las imágenes no dejan margen de error. El pueblo cubano está harto de la dictadura. Los vídeos que circulan por la red social X dan buena muestra de ello.

🚨BREAKING —> The people of #Cuba have just set fire to the Communist Party’s Headquarters in the eastern town of #Morón. The Cuban people have had enough of the brutal dictatorship! pic.twitter.com/q9j6unDFh3 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 14, 2026

❗️❗️❗️Urgente❗️❗️❗️

En Morón el pueblo de cuba a tomado la cede del Partido Comunista de Cuba, y estan quemando todo!

- Ayúdame a hacer que el mundo entero sea consiente de la odisea del pueblo cubano en busca de libertad. Repostea. pic.twitter.com/xHtecGj13D — ElGusanoDelBarrio (@GusanoDelBarrio) March 14, 2026

⚠️⚠️#Ahora. Octava noche de protestas masivas en #Cuba…. Imágenes que llegan desde Morón, Ciego de Ávila.

pic.twitter.com/kThBko3kcJ — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) March 14, 2026

Decenas de personas salieron a las calles de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, Cuba, para exigir libertad y el fin del régimen castrista. Las protestas se producen en un escenario tenebroso debido a las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico que, según testimonios locales, se habían extendido por más de 28 horas consecutivas. Así las cosas, el punto álgido de tensión tuvo lugar en la sede municipal del Partido Comunista de Cuba. En los vídeos aportados se puede observar de hecho cómo varias personas entran al centro con antorchas, para después salir con parte del mobiliario y quemarlo. El diario ABC ha publicado alguno de los testimonios: "Incluso le arrebataron la bicicleta eléctrica a un policía y la lanzaron a la hoguera".

Es solo el comienzo

El periodista e investigador José Raúl Gallego añade que esto es solo el comienzo: "Esto empieza ahora, Morón ha marcado el camino y es muy probable que se sumen más poblados en los próximos días porque la situación es asfixiante", ha dicho en declaraciones al periódico de Vocento. Esta noticia se suma al proceso de liberación de algunos presos políticos.

La octava jornada de protestas ha dejado un manifestante herido, un joven que habría recibido un disparo en la pierna presuntamente efectuado por un agente de la Policía castrista. En principio ha sido trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Tampoco está claro si ha habido más incidentes o detenciones, dada la complicación existente en las comunicaciones. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido dificultades en el suministro energético y señaló que las reservas de combustible se encuentran agotadas. Todo ello en mitad de la negociación (abierta y pública) con Estados Unidos.