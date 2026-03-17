¿Alguien recuerda a Maduro?

Después de las primeras arremetidas de los chavistas que permanecen en el poder, como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodriguez, entre otros, defendiendo a su exlíder, ahora nadie parece estar muy pendiente de Nicolás Maduro, el dictador que encabezó el régimen hasta el 3 de enero, día en que fue detenido por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York.

Una de las razones es que ya pocos reivindican su figura en Venezuela, posiblemente más atentos a la gran sintonía entre el gobierno de Rodriguez y la administración de Donald Trump. De hecho, este mismo lunes el presidente de EEUU volvió a hablar bien de ella: "La presidenta ha hecho un trabajo realmente bueno. Nos llevamos muy bien con ellos".

Maduro permanece en una cárcel de Nueva York mientras sus abogados intentan movimientos casi desesperados como buscar que se desestimen los cargos de narcotráfico y posesión de armas argumentando que las sanciones impuestas por EEUU y el Departamento del Tesoro harían imposible que paguen su representación legal, lo que iría en contra de la Sexta Enmienda referida al derecho la asistencia legal.

Sin embargo, la Fiscalía cree lo contrario y señala que podrían utilizar fondos privados: "Este tipo de sanciones constituyen algunas de las medidas más agresivas y de mayor alcance que Estados Unidos pueda aplicar. (…) En ningún caso se ha autorizado a un gobierno extranjero sujeto a sanciones a sufragar los servicios jurídicos y la representación legal de una persona también sujeta a sanciones".

De hecho, según el medio colombiano NTN24, el Departamento del Tesoro señaló que aunque no descarta que algo así haya ocurrido en el pasado, no encuentran "ningún caso en el que se haya autorizado a un gobierno extranjero sujeto a sanciones a sufragar los servicios jurídicos y la representación legal de una persona también sujeta a sanciones".

Más problemas para Maduro

Además de los cargos presentados por la justicia estadounidense, Maduro ve cómo su situación empeora un poco más. En una reunión en la sede del Departamento de Justicia, en Washington, el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, pidió a la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, interrogar a Maduro por el caso del asesinato en febrero de 2024 del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, de 32 años, quien se encontraba en Santiago como asilado.

A la salida del encuentro, Valencia señaló que "la fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Maduro, sino aportando toda la información, los antecedentes y la evidencia que vayan recopilando".

El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de persecución del crimen organizado y seguridad. Durante el encuentro,… pic.twitter.com/cY07Rc0aLb — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) March 16, 2026

Ojeda era miembro de un grupo de militares antichavistas autodenominado "Movimiento por la Libertad y la Democracia" y fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar y el Gobierno chileno le concedió asilo político en 2023. Fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.