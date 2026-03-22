Petro, calificado como "objetivo prioritario" por la DEA

De acuerdo con informaciones hechas públicas por medios de comunicación, la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA) ha incluido a Gustavo Petro como parte de las investigaciones que también siguen fiscales federales en Nueva York sobre sus presuntas relaciones con el narcotráfico.

En estas investigaciones se apunta a posibles tratos con el "Cártel de Sinaloa" y otros datos sugieren que se usaron a miembros de las fuerzas del orden colombianas para mover drogas como cocaína y fentanilo en puertos del país. De hecho, Petro ha sido designado como "objetivo prioritario" por la DEA, calificativo que solo se apunta a personas que han tenido un "impacto significativo" en esas actividades ilícitas.

El diario The New York Times reveló que fiscales federales de Manhattan y Brooklyn investigan posibles encuentros con narcotraficantes y el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial del actual presidente de 2022. Para eso, han contado con la colaboración de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Después de esta información, el Gobierno de Colombia publicó un comunicado asegurando que "ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna" sobre las investigaciones contra Petro, y denunciando que la información divulgada "carece de fundamento jurídico y fáctico".

Ante estas informaciones, Petro dijo en un primer momento que no le interesan "los procesos en Estados Unidos" porque "llevo décadas de investigaciones sobre mi porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad". Horas más tarde agregó a través de su cuenta de X que "no me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la derecha criminal que hay en Colombia".

Puedo hablar de cualquier segundo de mi vída sin sonrojarme de nada. No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la.derecha criminal que hay en Colombia. pic.twitter.com/1yELfbneqf — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

También dijo que "respecto a mis campañas siempre he dicho a (los) gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos", añadió que la investigación en Colombia de su campaña presidencial no encontró "ni un solo peso de narcotraficantes".