Al menos diez muertos en un ataque en una escuela de Canadá

Al menos diez personas han perdido la vida este martes tras un tiroteo perpetrado en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, situada en el oeste de Canadá, según han confirmado fuentes policiales.

Entre los fallecidos se encuentra el presunto responsable de la masacre, cuyo cuerpo fue hallado en el interior del centro educativo con heridas autoinfligidas. El balance de las autoridades detalla que seis de los muertos se encontraban dentro de la escuela, mientras que otros dos cadáveres fueron localizados en una vivienda particular. Una víctima más falleció durante su traslado hospitalario.

Los servicios de emergencia están atendiendo a 25 personas con diversas lesiones en el centro médico local, y otras dos han tenido que ser evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad. Los agentes han peinado la zona y descartaron que haya otros sospechosos tras registrar varias propiedades en esta pequeña localidad a 1.150 kilómetros de Vancouver.

La Policía Montada de Canadá detalló que la alerta se recibió a las 13:20 hora local en la escuela secundaria de este municipio de la Columbia Británica. Tras confirmar la muerte del agresor, las fuerzas de seguridad aseguraron que el resto de estudiantes y personal fueron evacuados de forma segura.

"Estoy devastado"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" por el tiroteo en Tumbler Ridge e hizo públicas sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas.

"Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familias y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en su cuenta en la red social X.

También el premier de la región Columbia Británica, David Eby, describió el ataque como una "tragedia inimaginable", expresando su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país.

Durante una conferencia de prensa, Eby afirmó que "nuestros corazones están en Tumbler Ridge" con las familias de las víctimas y aseguró que el gobierno provincial proporcionará todo el apoyo posible a los afectados en los próximos días mientras la región trata de superar este acontecimiento traumático.

Además, Eby señaló que planea visitar Tumbler Ridge "lo más pronto posible" para reunirse con las familias, amigos y residentes afectados, y para ver de primera mano la situación y coordinar el apoyo necesario tras el tiroteo que dejó múltiples muertos y heridos en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y sus alrededores.