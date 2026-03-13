Senegal eleva hasta diez años las penas a los homosexuales: "Tenemos derecho a prohibir actos contra natura"

La Asamblea Nacional de Senegal ha dado luz verde a un proyecto de ley destinado a endurecer de forma drástica las penas contra las relaciones entre personas del mismo sexo. La reforma eleva las condenas, que hasta ahora oscilaban entre uno y cinco años de cárcel, a un tramo de entre cinco y diez años de prisión. La medida fue aprobada este miércoles por una abrumadora mayoría, con 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra.

El texto fue debatido a petición del primer ministro del país africano, Ousmane Sonko, y establece que cualquier individuo que cometa un acto contra natura enfrentará esta nueva horquilla punitiva. Para su entrada en vigor definitiva, la norma queda ahora a la espera de ser promulgada por el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye.

Durante la extensa sesión parlamentaria, que se prolongó durante casi diez horas, la defensa de la propuesta recayó en el ministro del Interior, Bamba Cissé, quien sustituyó a la titular de Justicia. En su intervención en representación del Gobierno, Cissé justificó la medida apelando a la soberanía del país de mayoría musulmana: "Esta ley es, ante todo, cultural. Nadie tiene derecho a imponer a los demás sus propios valores (...), mientras que en Occidente se prohíbe la poligamia, en Senegal tenemos el derecho de prohibir los actos contra natura", declaró el ministro ante la Cámara.

Además del incremento en las penas privativas de libertad, la nueva redacción del Código Penal senegalés multiplica de manera drástica las sanciones económicas. Las multas impuestas por estas prácticas podrán alcanzar los 10 millones de francos CFA —algo más de 15.000 euros—, lo que supone un aumento considerable frente a los 1,5 millones de límite vigente en la actualidad. Asimismo, el marco legal perseguirá penalmente a quienes hagan apología de las relaciones homosexuales.

Numerosas detenciones

Este endurecimiento punitivo responde a la creciente presión social y mediática que se vive en la nación africana respecto a esta cuestión. A lo largo de las últimas semanas, se han producido numerosas detenciones de personas acusadas de presunta homosexualidad, entre las que figuran conocidos creadores de contenido en redes sociales y personalidades del mundo del espectáculo, reavivando con fuerza el debate en la esfera pública.

En esta línea, el propio primer ministro Ousmane Sonko, que asumió el cargo en abril de 2024, ha convertido esta reforma en una de sus grandes promesas. A finales del pasado mes de febrero, al presentar la iniciativa, Sonko advirtió sobre presuntos intentos por frenar el proyecto impulsados por "grupos de interés organizados", tanto internos como externos. Para blindar su postura, apeló directamente al respaldo popular sentenciando que "si todos están en nuestra contra, pero el pueblo nos respalda, entonces seremos invencibles".

Paralelamente, diversas organizaciones de derechos humanos sobre el terreno han expresado su profunda preocupación por el deterioro del clima social, marcado por intensas campañas hostiles en internet y exigencias cada vez más radicales para extremar la legislación vigente. En la actualidad, África concentra una treintena de los más de sesenta países en todo el mundo que continúan criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo, amparándose en la mayoría de los casos en herencias normativas derivadas de su etapa colonial.