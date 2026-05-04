Un barco de Corea del Sur sufre una explosión en el estrecho de Ormuz

El Gobierno surcoreano está verificando informaciones sobre un posible ataque contra un buque de bandera surcoreana en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que no se han reportado víctimas.

Coincidiendo con el inicio de una operación estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho, el Ministerio de Océanos dijo que el barco, identificado como HMM Namu, se encontraba anclado fuera de los límites del puerto de Umm al-Qaywayn, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando se observó una explosión hacia las 20:40 hora de Corea (11:40 GMT) "en el lado de babor de la sala de máquinas", informó el diario local The Korea Herald.

A bordo del barco viajaban 24 tripulantes, entre ellos seis surcoreanos y dieciocho personas de otras nacionalidades. Las autoridades dijeron que la información del incidente fue proporcionada por una embarcación cercana, según el diario.

La cartera de Océanos dijo que se está investigando si la causa fue un ataque o una mina a la deriva. El mismo ministerio había informado de que hay 26 buques de bandera surcoreana que no pueden salir del golfo Pérsico por el bloqueo en Ormuz.