Si alguien en España es capaz de analizar lo que ocurre en Oriente Medio es el profesor, historiador y analista de relaciones internacionales Florentino Portero, colaborador habitual en La Noche de Dieter de esRadio. Visitamos al señor Portero en su propio domicilio de Madrid para mantener una conversación con él sobre lo que supuso el 7 de octubre y lo que está ocurriendo en este mismo momento en Oriente Medio.

En su opinión, no se puede hablar de uns guerra futura entre Israel e Irán porque estos dos países "llevan en guerra desde el triunfo de la Revolución Islámica" y circunscribir la palabra guerra al concepto tradicional que tenemos del enfrentamiento militar directo es "algo muy antiguo" y, además de eso, explica que "están lanzándose misiles unos a otros, si a eso no se le puede llamar guerra no sé qué nombre se le puede dar".

Portero explica también la complicada situación a la que se enfrenta Irán, que no quiere un enfrentamiento directo con Israel y sus aliados que puede desestabilizar el régimen, pero que tampoco podía dejar pasar sin hacer nada los durísimos golpes que Israel le está propinando a sus proxys en la región, no tanto a Hamás, porque "a la Guardia Revolucionaria de Irán sacrificar suníes no le preocupa tanto", pero si se siente mucho más concernida "cuando se trata de los chiíes de Hezbolá".

Preguntamos también al analista si la posición tan parcial tomada por el Gobierno español se explica sólo por cuestiones electoralistas y, en su opinión, si bien hubo un uso claramente electoralista del tema de cara a las europeas, también es verdad que "Sánchez y Zapatero creen que el islamismo y el narcobolivarianismo son el futuro de la izquierda" y se encuentran "cómodos" con este tipo de aliados antidemocráticos y antioccidentales.