El sectarismo y dogmatismo de Podemos se manifiesta muy especialmente a la hora de posicionarse ante conflictos como el que se vive actualmente en Venezuela —con un Maduro aferrado al poder tras el pucherazo monumental del 28 de julio—, México —con su odio a España y la compra sin matices de la Leyenda Negra o el veto al rey Felipe VI en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum— pero muy especialmente en la guerra de autodefensa que libra Israel, desde la masacre del 7 de octubre de Hamás, en Gaza, y ahora con Hezbolá en Líbano y con Irán.

La negación del derecho de defensa a Israel, el calificar como genocidio cualquier muerte de civiles en Gaza o en Líbano es algo que no se corresponde con la realidad de una guerra en la que, además, los terroristas no respetan las reglas de la guerra y utilizan a los civiles y a los edificios civiles (colegios, hospitales…) como escudos. Nadie habló en la II Guerra Mundial de que se estuviese cometiendo un genocidio cuando se arrasó una ciudad como Dresde, por ejemplo, o cualquier otra gran ciudad alemana. Precisamente el intentar respetar a los civiles ha puesto en peligro vidas de israelíes.

Y si alguien está peleando en entrevistas y redes sociales por desmontar el relato falso de la izquierda radical española es el portavoz de las FDI, Roni Kaplan.

Echenique y el "ejército genocida de Israel"

En el programa Todo es Mentira de Cuatro, Kaplan coincidió con Pablo Echenique en lo que en la red X el podemita describió como "dura la confrontación con el portavoz del ejército genocida de Israel, pero alguien tenía que pararle los pies", escribió con jactancia.

Fue muy dura la confrontación con el portavoz del ejército genocida de Israel, pero alguien tenía que pararle los pies. Aquí te dejo un resumen de lo ocurrido. Y no olvides apoyar a @CanalRed_TV para que podamos seguir diciendo la verdad en la TV ➡️ https://t.co/LXlGurGX8d pic.twitter.com/bDlD1Yiqdk — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 3, 2024

Resulta cuando menos curioso que se califique de genocida a un ejército que ha respondido a una acción genocida (esta sí) de Hamás en Israel, y no utilicen ese término para la masacre del 7 de octubre, que tiene claramente un tinte genocida. Aunque Echenique no lo sepa, genocidio es el "exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad", justo el objetivo de Hamás, Hezbolá e Irán que tienen que persiguen la eliminación de los judíos "desde el río hasta el mar".

A ese mensaje en la red X de Echenique, Roni Kaplan dio una primera respuesta, cuyo contenido completo, del que extractamos lo más significativo, se recoge en el siguiente mensaje en la red social:

Bueno @PabloEchenique seamos sinceros, más que "parar pies" has demostrado ser un antisemita. Cuando quieras seguimos conversando, a ver quien realmente le "para los pies" a quién? Además sos un mentiroso, porque pones solo una parte de la nota. Porqué no la pones entera?… https://t.co/PuuRzSjTmm — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) October 3, 2024

"Bueno, Pablo Echenique, más que ‘parar pies’ has demostrado ser un antisemita" y "además sos un mentiroso", inició Kaplan su larga respuesta.

A continuación le desmonta el uso de la palabra genocidio para referirse a la guerra en Gaza. Porque "si Israel quisiese hacer un genocidio en Gaza, lo haría en 5 minutos". Además, Echenique tendría que explicar cómo se puede explicar que Israel sea genocida si su población se multiplicó por 5 desde 1948; si se han enviado uno 43 millones de avisos a la población de Gaza para que evacúe antes de atacar posiciones de los terroristas; si mientras Israel protege a los civiles por encima de todo, es Hamás la que utiliza a su población como escudo y agrede y secuestra de forma indiscriminada a los civiles; si en las guerras de Israel mueren menos civiles por cada terrorista abatido; o como es que el genocida Israel ha permitido el ingreso de 1,1 billones de Kgs de ayuda humanitaria para la población civil de Gaza, que es robada de forma sistemática por ese Hamás que tanto defienden los de Podemos.

Según Echenique, continúa Kaplan, "Israel es el malo porque tiene más fuerza, los palestinos son los buenos porque son más débiles". "¿Y qué querés? ¿Que no desarrollemos nuestras capacidades bélicas cuando en los últimos 76 años siempre hubo un vecino radical de turno que quiso borrarnos del mapa? ¡Qué fácil argumentar cuando tu vecino es Protugal! Aún así hicimos la paz con muchos de nuestros enemigos. ¿Cuántos amigos has perdido en combate?".

Y tirando de ironía le pregunta: "Dicho sea de paso y salvando las diferencias, ¿es verdad que apoyan a Maduro o es fake?".

"El antisemitismo es un virus, porque va mutando. No es un virus de hoy, es un virus sumamente antiguo, que ha ido mutando y hoy su mutación más persistente se expresa como el odio hacia Israel, los sionistas, el movimiento sionista". Y termina su respuesta con un párrafo que describe muy bien lo fácil que es desacreditar como genocida a un pueblo desde el sofá de tu casa: "Cuando haya atentados jihadistas en Europa (y ojalá nos los haya nunca más), cuando te violen a una de tus amigas (y ojalá que no suceda), tú y los grupos feministas en España que no levantaron la bandera por nuestras amigas y mujeres que violaron el 7-10, mírense bien las manos, no sea que estén manchadas de sangre".

"Deslegitimización, Demonización y Dobles Estándares"

Pese a lo larga y bien razonada respuesta, Kaplan envió un segundo mensaje a Echenique en la misma red social: "Lo que tú haces, Pablo Echenique, no es una crítica legítima a Israel sino el intento metódico de las 3D contra Israel: Deslegitimización, Demonización y Dobles Estándares"

Lo que tu haces @PabloEchenique no es una crítica legítima a Israel sino es el inteto mtódico de las 3D contra Israel:

Deslegitimización, Demonización y Dobles Estándares.

En esos 3 intentos radica en mi humilde opinión la base de tu antisemitismo, que en estas épocas ya no se… https://t.co/PuuRzSjlwO — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) October 3, 2024

"En esos 3 intentos radica en mi humilde opinión la base de tu antisemitismo, que en estas épocas ya no se expresa como un odio racista al judío, sino como un intento de aislar al Estado Democrático y Judío de Israel, e impedir su derecho a la autodefensa lo que terminaría destruyéndolo en hábitat cultural como la del Medio Oriente".

Pablo Iglesias

También Pablo Iglesias, fundador y líder en la sombra de Podemos, tuvo en la red X la respuesta de Roni Kaplan. Iglesias se hizo eco de la intervención de Echenique en Cuatro, y desde Canal Red sostienen también el discurso antisemita del genocidio cometido por Israel en Gaza y el mantra de que "hay una verdad aparente" porque existe "un mega proyecto de ingeniería de conciencia, de aquellos grupos que tienen el poder".

Sr. @PabloIglesias, El proyecto post-modernista por el que abogas, tenía como objetivo crear una sociedad libre y abierta, que no critique la otroriedad del otro y que no persiga a individuos en nombre de una verdad absoluta. Eso te llevo a tí y a muchos otros a ser… — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) October 3, 2024

"Tú asocias al sionismo con ese poder hegemónico que constituye la realidad a través del lenguaje" —le dice Kaplan—. "Es claro que sos un activista marxista de la teoría postmodernista. Por eso querés censurarme. Censurar mis palabras que vienen a ser las palabras de aquellos que representan la hegemonía" (…) "El intento de liberación de la verdad absoluta del post-modernismo, creó individuos como tú, no abiertos, sino cerrados e hiper censuradores. Este proyecto que buscaba apertura, se tornó en lo contrario, y tú sos el testimonio de ello... y por eso deseas censurarme. Tu ‘progresismo’ genera una sociedad cerrada, no a pesar de tu carácter de relativista, sino debido a él".

Y continúa: "Tú sos hoy como los que te quisiste diferenciar, brutal, censurador y anti-liberal. Y si no me creés, mírate al espejo, y mirá lo que me haces, como a muchos otros. No solo que no es ético, sino que es muy peligroso" (…) "¿Tenés las agallas de ser realmente abierto? ¿O sos un Stalin más de la vida?" le pregunta Kaplan a Iglesias. "Debo volver a la guerra, para que un día haya paz. Y no soy víctima, soy responsable" concluye el portavoz de las FDI.