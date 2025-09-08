Hamás aplaude otra vez a Sánchez por su "importante paso político y moral"

La organización terrorista Hamás ha emitido en un comunicado en el que felicita al presidente del Gobierno por los anuncios antisraelíes que ha hecho este lunes: "Aplaudimos la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares" a Israel, han dicho los terroristas según la información de medios palestinos que recoge Europa Press.

Los asesinos y violadores del 7 de octubre se permiten el lujo de comentar que el anuncio de Sánchez es "un importante paso político y moral" que engloba dentro de "los esfuerzos internacionales para detener la guerra genocida, el hambre y el desplazamiento perpetrado contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Por supuesto, Hamás llama a lo mismo a lo que el propio Sánchez ha llamado en su intervención: a que cunda el ejemplo de las medidas anunciadas: "Pedimos a todos los países que exportan armas a la entidad fascista –en referencia a Israel– que den pasos similares, en paralelo con un aumento de todas las formas de presión política, económica y legal"

Sánchez y Hamás, una vieja amistad

No es la primera vez que Hamás elogia a Pedro Sánchez: lo hizo en noviembre de 2023, alabando la postura "clara y audaz" del presidente del Gobierno español por las declaraciones que hizo en el paso fronterizo de Rafah, sólo mes y medio después de la masacre del 7 de octubre y, para más inri, después de visitar varios escenarios de la matanza.

Y Sánchez también recibió los elogios de Hamás medio año más tarde, en mayo de 2024, después de reconocer el Estado palestino, lo que calificó de "paso importante" y animó a otros países a que diesen el mismo paso, cosa que por cierto ha ocurrido en los últimos meses.

En esta ocasión, sin embargo, Hamás no se ha expresado sólo a través de un comunicado: menos de una hora despúes de la comparecencia de Pedro Sánchez dos terroristas han entrado en un autobús urbano de Jerusalén y han abierto fuego contra los viajeros.

Por el momento hay seis fallecidos, uno de los cuales es el español Yaakov Pinto, un joven español natural de Melilla que vivía en la capital de Israel. Hamás también ha aplaudido la "heroica operación". Según el comunicado de la organización terrorista se ha tratado de "una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo".

