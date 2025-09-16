Israel lanza su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza para "destruir" a Hamás en medio de otro choque con la ONU

El Ejército de Israel ha lanzado este martes una gran ofensiva para tomar la ciudad de Gaza tras semanas de intensos bombardeos. "Residentes de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X. "La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa", ha dicho instando a los residentes a abandonar la zona.

"Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos", ha señalado.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha confirmado la operación: "Gaza está en llamas". "Las FDI están atacando con mano dura la infraestructura terrorista, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", ha señalado. El Ejército israelí lleva semanas preparando el gran ataque avanzado por Benjamin Netanyahu para tomar la ciudad.

La radio nacional israelí Kan alertó durante la noche que los tanques del Ejército avanzaron sobre la calle Al Jalaa, calle en el centro de la capital. "El Ejército ha comenzado a desmantelar infraestructura terrorista en la ciudad de Gaza", ha anunciado el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, en un comunicado en la red social X.

"Hemos iniciado una poderosa operación en la ciudad de Gaza", ha confirmado por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del comienzo de la sesión de este martes de su juicio por corrupción, informó el diario Yedioth Ahronot.

Una comisión de la ONU ve "genocidio"

Coincidiendo con la operación, investigadores de una comisión de investigación han sentenciado que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza en el marco de la ofensiva tras los salvajes atentados de octubre.

Los investigadores han determinado que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948 y aluden también como pruebas a las declaraciones explícitas de autoridades. "Está claro que hay una intención de destruir a los palestinos en Gaza", ha zanjado la presidenta de la comisión, Navi Pillay, que señala a "los máximos escalafones" políticos como responsables últimos de esta campaña.

El dictamen ha sido duramente respondido por el Gobierno de Israel, que ha tachado de "falso" el informe y lo ha atribuido a "socios de Hamás" con "posiciones antisemitas", reclamando la abolición de la comisión de investigación.

In response to the Pillay, Sidoti and Kothari Commission of Inquiry’s fake report: Three individuals serving as Hamas proxies, notorious for their openly antisemitic positions — and whose horrific statements about Jews have been condemned worldwide — released today another fake… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 16, 2025

Según el Ministerio de Exteriores israelí, "el informe se basta por completo en mentiras de Hamás" y señala que "en franco contraste con estas mentiras, Hamás es quien intenta un genocidio en Israel al matar a 1200 personas, violar mujeres, quemar familias vivas y declarar abiertamente su objetivo de matar a todos los judíos".

Sobre los autores del informe, apunta que "milagrosamente" los tres han abandonado sus puestos recientemente y pide que no sean reemplazados: "Israel rechaza categóricamente estas conclusiones y pide la inmediata abolición de esta comisión de investigación".