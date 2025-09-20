La macabra amenaza de Hamás a los 46 rehenes: "Su destino será el de Ron Arad"

El grupo terrorista islámico Hamás ha difundido este sábado una nueva muestra de su cruel propaganda psicológica. En una imagen, muestra a 46 de los 48 rehenes que todavía mantiene secuestrados en Gaza, calificándola de "imagen de despedida" ante el inicio de la operación terrestre del Ejército de Israel en la capital del enclave.

La macabra composición sitúa sobre las fotografías de los secuestrados la imagen en blanco y negro de Ron Arad, un piloto israelí capturado en Líbano en 1986 y cuyo paradero nunca se conoció, siendo declarado "muerto en combate" 30 años después. El mensaje es claro: los rehenes correrán la misma suerte que Arad y nunca serán devueltos.

Bajo las imágenes de los cautivos, los terroristas escriben el nombre de Ron Arad y en la parte superior del montaje culpan al primer ministro israelí: 'Debido a la negativa de (Benjamín) Netanyahu y (el jefe del Estado Mayor, Eyal) Zamir, una imagen de despedida mientras la operación militar en ciudad de Gaza comienza', afirman, intentando trasladar la responsabilidad de sus crímenes a Israel.

Esta amenaza visual secunda un comunicado de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, que ya el viernes sentenció: "El inicio de esta operación criminal significa que no obtendréis rehenes, ni vivos ni muertos". Advierten que su destino "será el mismo que el de Ron Arad", confirmando la intención de asesinar a los secuestrados.