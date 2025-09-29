La 'flotilla basurilla' de Colau y 'Barbie Gaza': "Los niños no entienden que no vayan adultos a ayudarles"

La Global Sumud Flotilla te recibe en su web:

NAVEGAMOS HACIA GAZA. Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos.

Y en tu cabeza suena (como un resorte) la sintonía de Vacaciones en el mar (Love Boat, 1983).

Se definen como:

"Una coalición de personas comunes y corrientes —organizadores, humanitarios, médicos, artistas, clérigos, abogados y marinos— que creen en la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta".

A ritmo de batucada y coreando "Free, free Palestine, Free, free Palestine, Free, free Palestine", así hasta el aburrimiento, han cruzado el mar Mediterráneo. A la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se le ha hecho largo: "Estamos tardando más de lo que quisiéramos". Y ha contado que sólo lo ha soportado gracias "a los abrazos" y porque "siento dentro de mí que es un punto de inflexión".

Siiiii si Cristóbal dentro de 500 años se hablará de la gesta de haber cruzado el mediterráneo en 6 meses pic.twitter.com/jtciIE3tBa — ladyblue (@MariaMu24417972) September 22, 2025

Más de tres semanas en un apiñado crucero de activistas-remember-Imagine que ha incluido parada en muchas islas, como las griegas. Pero merece la pena, decía Colau, "lo que más me motiva" son esos niños de Gaza que "no entienden que no vayan adultos a ayudarles". Colau se lo cree. Cree que "su llegada forzará a gobiernos a abrir un corredor humanitario". Sentirte así debe de ser lo más.

En uno de los barcos va Greta Thunberg, a la que ha superado tanto selfie y vídeo vertical y fiesta. Un día dijo que renunciaba a ser timonel de activistas, que podrían ser sus padres, pero que continuaba en la flotilla... Porque no se podía tirar por la borda (nos imagine el momento).

La estrella de esta aventura de la tercera vida del activismo es Ana Alcalde, conocida como Barbie Gaza, que el otro día dijo que era un bulo que Hamas violara a las rehenes israelíes secuestradas el 7 de octubre de 2023. La sangre que les chorrea por las piernas y empapa la ropa debe de ser ketchup. El relato se ha hecho realidad. Pero claro qué les puedes decir a estos iluminados que piensan que representan a "la humanidad".

Han denunciado que les han atacado con gases con un fuerte olor a "huevo podrido"... No voy a citar a Shakespeare. Decía Barbie Gaza: "Es una guerra psicológica constante".

Si miras el perfil de los cabecillas de la Sumid Flotilla todos son woke de manual:

Kleoniki Alexopoulou: "Historiadora económico-social especializada en el Sur Global. Su investigación se centra en la formación de estados coloniales", que "ha participado en el movimiento de solidaridad pro-palestino en los campus universitarios estadounidenses".

Yasemin Acar: "Dedicada activista y organizadora de derechos humanos centrada en la justicia social, los derechos de los refugiados y la lucha contra el racismo antimusulmán.

Thiago Ávila: "Comunicador y socioambientalista brasileño que viaja por el mundo informando, educando y movilizando contra la explotación, la opresión y la destrucción de la naturaleza, especialmente en el Sur Global".

Y el gobierno de Sánchez, que da palmas con las orejas con este circo que ni sus miles de asesores habrían soñado para estos malos momentos, ha mandado una fragata llamada Furor para escoltarles en su llegada, que no llegarán, a Gaza. Furor es lo que deben de sentir los militares allí subidos.