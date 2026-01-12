Una chica persa explica el silencio del feminismo de izquierdas: "Hamás encaja en su narrativa, nosotros no"

Las palabras de una joven activista iraní se han viralizado en redes sociales en pleno recrudecimiento de la represión en Irán. En un vídeo difundido este fin de semana, la joven cuestiona duramente el silencio de buena parte de la izquierda occidental ante la situación en su país, en contraste con la movilización constante en apoyo a Gaza.

Una chica iraní explica el por qué los "Free Palestine" no está pidiendo "Free Iran". Y es muy fácil como saber que la realidad en Irán expone sus mentiras. pic.twitter.com/r2aw3GZUhI — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) January 11, 2026

"¿Por qué las voces pro-Gaza más ruidosas guardan un silencio total cuando se trata de Irán?", se pregunta al inicio del vídeo. "Porque la verdad deja al descubierto la mentira", responde la joven. Según sus declaraciones, reconocer lo que ocurre en Irán "destruiría la fantasía ideológica que han construido".

En su denuncia, la activista rechaza frontalmente la idea de que la República Islámica sea una víctima del imperialismo occidental. "Seamos claros: la República Islámica de Irán no es una víctima del imperialismo occidental. Es un régimen teocrático y autoritario que sobrevive exportando violencia, financiando a islamistas y aplastando a su propio pueblo", afirma.

Financiación a organizaciones armadas como Hamás o Hezbolá

La joven acusa directamente al régimen iraní de financiar a organizaciones armadas como Hamás o Hezbolá "con el dinero del pueblo iraní", un dinero que, según subraya, "es robado al trabajador que ahora mismo no puede permitirse comprar pan en Irán". Asimismo, en el vídeo vincula esa financiación exterior con la situación interna: "Familias aplastadas por la inflación, dinero quitado a mujeres que son golpeadas, encarceladas, torturadas, violadas por negarse a la obediencia religiosa".

Uno de los ejes de su discurso es la diferencia de trato que, a su juicio, reciben las víctimas según encajen o no en determinados marcos ideológicos de la izquierda. "Hamás encaja en su narrativa, pero el pueblo iraní no", sostiene. "La violencia islamista contra los israelíes puede reinterpretarse como resistencia. Pero la violencia islamista contra los iraníes deja al descubierto la verdad".

544 fallecidos y miles de detenidos

Sus declaraciones llegan en un momento crítico para Irán. El país atraviesa su tercera semana de protestas masivas contra el régimen de los ayatolás, con manifestaciones extendidas por casi todas las ciudades desde finales de diciembre. Según la ONG HRANA, hay al menos 544 muertos y más de 10.600 detenidos, aunque el número real de fallecidos podría ser muy superior debido al apagón informativo.

Por otra lado, el pasado jueves, las autoridades iraníes bloquearon por completo internet y las comunicaciones telefónicas, dificultando la verificación de los hechos sobre el terreno. "Irán, un país de más de 92 millones de personas, está siendo borrado en tiempo real", denuncia la activista. "Casi un apagón total durante más de 24 horas. Sin internet, sin servicios telefónicos, sin conectividad de ningún tipo", añade.

Ese apagón, señala, ha ido acompañado de un silencio internacional que considera revelador. "No hay protestas de emergencia en los campus occidentales, ni hashtags, ni comunicados de solidaridad, ni megáfonos, ni lágrimas. Porque el sufrimiento iraní no encaja en su agenda".

En su crítica, apunta directamente a los movimientos de izquierda: "No están guiados por los derechos humanos, sino por la indignación selectiva y la lealtad ideológica". "Gritarán contra la censura a menos que la ejerza un régimen islamista", añade, y "condenarán la violencia del Estado a menos que esté envuelta en lenguaje religioso".

La activista resume esa contradicción en una consigna: "Corearán ‘Palestina libre’, pero nunca dirán ‘Irán libre’". Según afirma, hacerlo obligaría a reconocer "algo imperdonable: que el islam político no es liberación, es dominación".

Los líderes españoles de izquierda se pronuncian a medias

Mientras en Irán continúan las protestas y la represión, en España la reacción política por parte de los partidos de izquierdas ha sido escasa o incluso nula. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido públicamente al régimen de Teherán que cese la violencia contra los manifestantes, respete la libertad de expresión y restablezca las comunicaciones, aunque se ha mostrado contrario a una intervención militar de Estados Unidos.

En cambio, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz ni las dirigentes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, han realizado declaraciones explícitas de apoyo a las protestas. El único dirigente de Podemos que se ha pronunciado ha sido el secretario de organización y portavoz Pablo Fernández. Aunque ha calificado a Irán de "régimen totalitario" y ha expresado solidaridad con las mujeres reprimidas, también ha advertido de "intereses geopolíticos claros" detrás de las movilizaciones.

Para la activista iraní, ese tipo de posicionamientos reflejan una elección consciente. "El pueblo iraní no está en silencio. Está siendo silenciado", afirma. "Y el silencio de la izquierda occidental es una elección".

"Una elección para proteger una ideología, una elección para justificar el islamismo, una elección para mirar hacia otro lado mientras millones de personas sufren", concluye. "La historia recordará quién habló por la libertad universal y quién decidió que algunas vidas importan menos que preservar una narrativa". "Larga vida a Irán", añade la activista para finalizar el vídeo.