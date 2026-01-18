Desconfianza ante el anuncio de Hamás: los terroristas dicen estar listos para dejar el gobierno

El grupo terrorista Hamás ha escenificado este domingo su aparente disposición a abandonar el poder administrativo en la Franja de Gaza. Según fuentes del movimiento consultadas por la agencia EFE, la organización terrorista asegura estar "preparada" para entregar las llaves del enclave al nuevo comité tecnócrata encabezado por el ingeniero Ali Shaaz, que comenzó sus trabajos en El Cairo el pasado miércoles.

Este movimiento se produce en un contexto de máxima presión internacional tras el anuncio de la entrada en vigor de la segunda fase del plan diseñado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto. Sin embargo, los analistas acogen con cautela el anuncio de los cabecillas de Hamás, que históricamente han utilizado este tipo de treguas administrativas para rearmarse o dilatar los procesos de paz.

La sombra del desarme

A pesar de su presunto compromiso de "eximirse" de responsabilidades gubernamentales, Hamás ya ha comenzado a poner trabas. En una carta enviada a los mediadores, los terroristas exigen que se cumplan estrictamente los requisitos de la primera fase —que incluyen la entrada masiva de suministros y maquinaria— antes de sentarse siquiera a discutir la entrega de las armas, punto crítico de la segunda fase del plan estadounidense.

El movimiento terrorista pretende que Israel cumpla con una serie de obligaciones, como la reapertura del paso de Rafah, mientras ellos mantienen intacta su estructura militar, un escenario que difícilmente será aceptado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

El comité tecnocrático, compuesto por 15 personalidades palestinas, no operará en el vacío. Su gestión de la Gaza de posguerra estará bajo la supervisión directa de una Junta de Paz presidida por el propio Donald Trump.

Esta junta cuenta con figuras de peso internacional que marcan el giro estratégico de la Casa Blanca: Jared Kushner, arquitecto de los Acuerdos de Abraham; Steve Witkoff, emisario especial para la región; o Tony Blair, ex primer ministro británico con amplia experiencia en el terreno.

Con este esquema, Washington busca garantizar que la reconstrucción de la Franja no sirva para financiar nuevamente los túneles y el arsenal de Hamás, imponiendo una administración técnica que, sobre el papel, debería centrarse en "aliviar el sufrimiento de los residentes" y no en la agenda ideológica del islamismo radical.