Activista iraní: "El silencio internacional ha dado permiso a Irán a atacar a su propia gente"

Majadeh Bozorgi, la activista iraní y doctora en derecho por la Universidad de Salamanca ha estado en informativos de esRadio para dar su visión acerca de la última hora en Irán después de los ataques de Estados Unidos e Israel y la escalada bélica en Oriente Medio.

Sobre la incertidumbre que existe ahora mismo, Bozorgi ha dicho que "nosotros como iraníes tenemos miedo a nuestro régimen, al régimen islámico de Irán, porque siempre va a sacrificar a su propia gente para alimentar su propaganda".

"Intentamos durante 47 años hacer protestas pacíficas con las manos vacías. Y hemos visto el 8 de enero cómo han tratado a los iraníes. Ya ha ocurrido un holocausto en Irán. Y yo no digo estas palabras sin pensar. Podemos hacer una comparación entre masacres como Babiar, Verenica o también en Gaza. Lo que ocurrió en Irán fue un crimen de lesa humanidad, una gran masacre en la historia moderna. Pero durante el 9 de enero la comunidad internacional estaba en silencio. Su silencio ha dado permiso a Irán a atacar a su propia gente", ha añadido la activista iraní.

Desarmar a los criminales

"Y nosotros somos conocidos por la paz a lo largo de 5000 años. Y ninguna persona en Irán desea la guerra. Pero hay otra opción, hay otra salida para desarmar a los criminales, a los asesinos de nuestros jóvenes desde fuera, aquí en mi oficina o en otro país. Yo puedo decir no a las negociaciones, no a las guerras, no a las intervenciones, pero tenemos que decir qué está pasando. Y la gente del pueblo de Irán está pagando el precio de la ideología de los aliados", ha explicado Bozorgi.

"Hay mucho daño humano en la guerra. Esto significa que con el plan de la muerte hay un crimen de guerra. Estamos frente a una amenaza no solo para Irán, para la región, que está atacando a casi todos los países alrededor de Irán. Y creo que ahora el mundo no lo entiende".

Balas, presiones, torturas, ejecuciones

Preguntada por si había alguna otra forma de terminar con el líder de los Ayatolás, Ali Jamenei, ha dicho que "hemos intentado con nuestras manos, pacíficamente, pero siempre han respondido con balas, presiones, torturas, ejecuciones. Enero y febrero han dado más de 500 personas registradas, nombres registrados. En verdad esta guerra ha empezado en 1979, especialmente desde el 28 de diciembre de 2025, pero tiene una gran diferencia. Las personas, el pueblo, no tiene armas, pero el gobierno sí tiene armas. Es una guerra injusta".

Sobre si algún tipo de oposición que sea capaz de levantarse sobre las cenizas de lo que ha sido casi medio siglo de régimen de los ayatolás?, ha respondido que "sí, claro, ¿por qué no? El 8 de enero millones de habitantes han salido a las calles con la llamada de Reza Pahlavi. Izquierda, derecha, monarquía, republicanos, todos dentro del país, la mayoría han aceptado, han salido, han muerto también, han dado su sangre por su nombre. No estoy hablando sobre Reza Pahlavi personalmente, estoy hablando de que ellos han aceptado este periodo de transición con su liderazgo. Y él siempre está repitiendo que no quiere ser rey, que no quiere ser presidente. Yo tampoco soy monárquica, pero me guste o no, la gente lo está llamando".

"Desde enero también hemos visto en diferentes foros que millones de personas fuera del país han aceptado su llamada y han salido. Ellos solo quieren alcanzar la democracia. Para este proceso, la mayoría han aceptado a Reza Pahlavi. Yo también tengo un voto todavía, yo tengo mi opinión", ha concluido.