La ofensiva contra la cúpula iraní y la muerte del líder supremo han abierto un escenario de máxima incertidumbre en Teherán. El analista internacional Enrique Couto considera que, pese a la magnitud del ataque, el futuro del régimen dependerá de la capacidad de movilización interna. "La única forma de derrocar este régimen es desde dentro", afirmó.

Couto, fundador de VisualPolitik y experto en relaciones internacionales, analizó la situación en La Trinchera de Llamas de esRadio, donde definió la ofensiva como "una operación de inteligencia" y aseguró que era "inevitable". "Tarde o temprano el ataque militar a Irán se tenía que producir", sostuvo.

A su juicio, en la última década Irán "se ha convertido en una gran fuerza de inestabilidad y de desorden". Recordó su papel en distintos escenarios internacionales y subrayó su alianza energética con Pekín: más del 90% del crudo iraní exportado tiene como destino China.

También destacó el desarrollo de su programa de misiles. "En estos momentos Irán estaba fabricando 100 misiles por mes", explicó. El objetivo, según detalló, era alcanzar entre 5.000 y 7.000 misiles en 2027 o 2028.

"Muchas veces nos centramos en la bomba nuclear, pero realmente tener 5.000 o 6.000 misiles es una fuerza de disuasión enorme", afirmó. Y añadió: "Si tú lanzas 2.000 misiles repentinamente sobre un objetivo, eso no se puede frenar".

Descabezamiento y respuesta iraní

En las primeras horas de la ofensiva, además del líder supremo, habrían caído responsables clave del aparato político y militar. "En las primeras horas del ataque han acabado con el líder supremo y con buena parte de la cúpula militar y política", señaló.

Para Couto, el hecho de actuar directamente contra el máximo dirigente indica que los responsables de la operación detectaron una grieta interna. "Si llevas a cabo una escalada así es porque entiendes que no va a tener unas consecuencias absolutamente de choque", apuntó.

El experto recordó que en los últimos años numerosos altos cargos iraníes han sido eliminados en operaciones selectivas, lo que ha generado luchas internas por la sucesión y ha ido dejando huecos de poder dentro del sistema. "El régimen, tal y como lo conocíamos, va a salir tremendamente tocado", afirmó, aunque insistió en que es pronto para hablar de una transición consolidada.

Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles contra Israel y varios países del Golfo. Para Couto, la lógica de estos ataques es limitada. "La única interpretación razonable es tratar de advertirles de que esto podría convertirse en un conflicto regional", explicó.

Sin embargo, consideró que la estrategia puede resultar contraproducente. "Irán es un país que lleva cometiendo errores uno tras otro en los últimos años", señaló, y apuntó que estos movimientos podrían reforzar la alineación de los países árabes con Israel y Estados Unidos.

Insurrección o continuidad del sistema

Preguntado por si se trata del principio del fin del régimen nacido en 1979, Couto se mostró prudente. Recordó que sin tropas sobre el terreno el desenlace dependerá de la población.

"Puedes bombardear objetivos muy localizados, pero si no hay hombres sobre el terreno, el régimen no cae", afirmó. Y reiteró: "La única forma de acabar con este régimen es con la insurrección".

El analista advirtió además de la capacidad represiva del sistema. "Es un régimen que nunca ha tenido mucho inconveniente en usar la fuerza a gran escala", sostuvo. Describió una estructura con amplios mecanismos de control interno y una Guardia Revolucionaria que controla sectores clave de la economía como la construcción, las telecomunicaciones o la energía.

Solo en la jornada anterior, según indicó, Estados Unidos e Israel habrían atacado más de 1.200 objetivos militares y políticos, una cifra que definió como un "ataque masivo". Pese a ello, insistió en que el poder represor continúa operativo y que el desenlace dependerá de lo que ocurra en las calles iraníes.