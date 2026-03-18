Misiles iraníes matan a cuatro mujeres palestinas en el sur de Cisjordania

El conflicto en Oriente Medio continúa cobrándose vidas. En esta ocasión, además, la dictadura asesina de los ayatolás se ha vuelto a cebar en los que hacen pasar por sus aliados, pero en realidad son su carne de cañón preferida: los palestinos.

Y es que según confirman medios israelíes, cuatro mujeres palestinas han fallecido tras el impacto de proyectiles lanzados por Irán, que han caído en la zona de Beit Awa, un emplazamiento situado cerca de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania.

Según detalla la Media Luna Roja, los servicios de emergencia y paramédicos del municipio de Dura han prestado asistencia a un total de siete afectados por las explosiones. Uno de ellos, una mujer, se encontraba en estado crítico y ha tenido que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde posteriormente ha fallecido, como lo habían hecho en el primer momento otras tres mujeres.

Este letal ataque era parte de la que supone ya la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra la región desde la pasada medianoche, en lo que ha tratado de ser la respuesta de los ayatolás a la eliminación de varias figuras clave del régimen teocrático, como el ministro de Inteligencia y, muy especialmente, Alí Lariyani, uno de los hombres con más poder de la dictadura.

Se trata de las primeras víctimas mortales palestinas a causa del fuego directo iraní desde que se desató la actual contienda. La ofensiva de Teherán, que teóricamente busca golpear los intereses del Estado hebreo, ha terminado sesgando la vida de la población árabe residente en Cisjordania. Un trágico daño colateral que pone de manifiesto el carácter indiscriminado del arsenal balístico empleado por el país persa en su intento por desestabilizar la región.

No obstante, los ayatolás iraníes han dejado bien claro durante las últimas décadas que su interés por los palestinos se reduce a usarlos como carne de cañón de sus intereses imperialistas, lo que ha hecho en múltiples ocasiones, especialmente a través de la banda terrorista Hamás.

Catorce víctimas mortales

Hasta este momento, la agresión iraní había dejado un trágico saldo de catorce víctimas mortales en el interior de Israel a lo largo de los diecinueve días que se ha prolongado el conflicto armado. Los últimos habían sido una pareja de ancianos de Tel Aviv, uno de ellos discapacitado, que han muerto en su vivienda.

Quizá este sea el mejor resumen de lo que hace cada uno de los contendientes en esta guerra: mientras Israel y Estados Unidos eliminan a criminales con decenas de miles de muertos en su haber, Irán mata a dos ancianos israelíes y cuatro mujeres palestinas.