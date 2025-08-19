Sánchez alardea de "cohete" económico pero su afiliación laboral registra el tercer peor dato en 16 años

Los últimos datos laborales han vuelto a confirmar que Pedro Sánchez habla de otro planeta cuando alude al "cohete" económico y el "sueño español". El presidente del Gobierno acaba de hacer un balance ultraoptimista de la situación económica que viven los españoles. Un resumen en el que, según aseguró, nunca habíamos vivido tan bien y con tanto poder adquisitivo. Pues bien, el análisis en profundidad de la situación económica muestra a España como líder en paro en la UE –total, femenino y juvenil–, como segundo país europeo con mayor pobreza infantil, tercero en pobreza relativa total y segundo en incapacidad de las familias para irse de vacaciones.

Y hay más, porque el análisis en profundidad del último dato de paro refleja que el dato de afiliación a la Seguridad Social ha sido el tercero peor en 16 años y el de reducción del paro en un mes marcado por la actividad turística el segundo peor en 14 años. Todo un hito en pérdida de ritmo después de un brutal golpe económico como el vivido por los españoles durante el covid.

Los datos son los siguientes. Dato de afiliación total: 21.865.503 de personas. Dato de paro registrado: 2.405.696, eso sí, sin contar los fijos discontinuos, más de 800.000 inactivos que no entran en la estadística oficial.

La mayor tasa de paro de Europa

Pero el Gobierno, que ha hablado mucho de esas cifras, se ha olvidado de remarcar que el ritmo de afiliación en el mes ha sido el tercero peor dato de los últimos 16 años. Es más, el ritmo de bajada del paro ha sido el segundo peor de los últimos 14 años. Y, para colmo, esos datos se han apoyado en el buen ritmo de Galicia, Madrid y Andalucía.

Con todo ello es más fácil comprender que, mientras Sánchez afirma que la economía va como un cohete, otro mes más somos el país con perores datos de desempleo de Europa. Así, mantenemos la mayor tasa de paro de Europa: 10,4%, casi el doble que el 5,9% de la UE; la mayor tasa de paro juvenil: 24%, frente al 14,7% de la UE; y la mayor tasa desempleo femenino: 11,7%, de nuevo, casi duplicando el 6,0% de media europea.

En resumen, que uno de cada cuatro desempleados de la zona euro se genera en España. El país que Sánchez afirma que nunca había vivida así de bien en materia económica.

Caen las cotizaciones y crecen los contratos temporales

Las cuentas de cotización (empresas y autónomos con trabajadores) desde que Gobierna Sánchez (2019) en relación a julio de 2025 tampoco muestran una visión optimista: han caído en 65.000 personas.

Y los contratos realizados cada mes se dividen de la siguiente manera: contratos a tiempo total: el 14,6%; a tiempo parcial: el 9,9%; fijos discontinuos: 13,8%; y temporales: 61,6%. Resultado: de cada 100 contratos firmados, sólo son indefinidos y a tiempo completo menos del 15% de los contratos. Dicho de otra manera, se reduce el peso de los contratos indefinidos a jornada completa y aumenta el peso de los temporales y a tiempo parcial.

Y, por si fuera poco, en el colectivo de los autónomos –más de 3,4 millones (3.414.373)–, se han perdido -7.286 trabajadores, dato, por cierto, que el Gobierno ha silenciado con especial intensidad.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.