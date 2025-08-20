Se recupera el consumo de carne con Milei hasta los 114 kg por persona

Desde que Javier Milei llegara a la presidencia del Gobierno de Argentina hubo muchos economistas y medios de izquierdas que, de pronto, se empezaron acordar de Argentina y de la pobreza tan elevada que había en el país del Conosur. Estos medios, en lugar de culpar a los anteriores gobiernos kirchneristas, atribuyeron sin ningún complejo la pobreza de Argentina a las medidas tomadas por Javier Milei al inicio de su legislatura.

No obstante, gracias a las políticas aplicadas por el economista liberal-libertario, la pobreza en Argentina ya se ha reducido al 31,6% (mejor dato que en cualquier año de Alberto Fernández) y los detractores de Milei cada vez tienen menos argumentos para criticar la gestión económica del presidente.

Uno de los clavos a los que se agarraban estos críticos es el del consumo de carne vacuna, que durante el 2024 se desplomó hasta llegar a los 44,8 kg consumidos por persona, la cifra más baja en 100 años. De acuerdo con los detractores este dato confirmaría que Argentina se estaba hundiendo cada vez más y que la gestión de Milei había empeorado a la de Alberto Fernández.

Sin embargo, hoy estas críticas hoy carecen de cualquier tipo de sentido y el consumo de carne (tanto vacuna, como aviar y porcina) se ha recuperado hasta alcanzar el quinto mayor consumo en los últimos 25 años. En el siguiente gráfico lo podemos ver:

Como se puede ver en el gráfico, el consumo de carne en el año 2025 (promedio móvil de los últimos 12 meses entre junio de 2024 y junio de 2025) es de 114,06 kg por persona, de los cuales 50,2 kg son de carne bovina, 45,9 kg son de carne aviar y 17,92 kg son de carne porcina. Este dato sólo es inferior al de los años 2023, 2018, 2017 y 2015.

Así pues, vemos que el consumo de carne se está recuperando a pasos firmes y además los datos de carne vacuna coinciden con los anunciados hace casi un mes por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). En el siguiente gráfico podemos ver la evolución en el consumo de carne vacuna (bovina) en Argentina desde el año 2001.

Otra buena noticia en Argentina, acaban de salir los datos de consumo de carne de vacuno de junio y se confirma la recuperación de este año. Los datos de junio de 2025 son en comparación con junio de 2024, 2023, 2022, y así. La mayor caída del consumo se produjo con CFK. pic.twitter.com/lbplPaZSjf — Miguel (@MiguelPuga44) July 17, 2025

En el gráfico vemos una cosa interesante y que se les olvida contar a los medios críticos con Milei, y es que durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner el consumo de carne vacuna cayó de 68,5 kg a 59,6 kg por persona al año, mientras que con Milei se ha pasado de 52,5 kg a 50,1 kg por persona al año, y con espectativas de que siga subiendo poco a poco.

En resumidas cuentas, la mejora económica de los argentinos con el Gobierno de Javier Milei se va notando ya en todos los ámbitos y sectores de la economía, desde la caída de la pobreza, hasta el incremento de la clase media y también con la recuperación del consumo de carne hasta alcanzar uno de los puntos más altos de los últimos 25 años.