Avantio, la oficina de Banca March para el ahorrador de perfil digital

Banca March consolida su apuesta por una visión estratégica que pone a disposición de ahorradores e inversores la más completas herramientas tecnológicas, sin renunciar al asesoramiento experto, una de las señas de identidad de Banca March.

El mundo, y los bancos en particular, sigue inmerso en una imparable evolución digital. Banca March, entidad referente en banca privada y asesoramiento a empresas, apostó hace tiempo por asumir el reto de la transformación digital con una visión estratégica en la que la tecnología tendrá cada vez más importancia en el sector financiero.

En 2022 nació Avantio, la oficina digital de Banca March, creada para un perfil de ahorradores e inversores que buscan un servicio más tecnológico y mayor autonomía en la gestión de sus inversiones. A través de Avantio, cualquier ahorrador o inversor que desee un servicio totalmente digital dispone de todas las herramientas necesarias para gestionar sus inversiones. Pero, además, sin renunciar al asesoramiento experto, la experiencia y saber hacer de Banca March . Desde el primer momento, el cliente cuenta con el acompañamiento de un gestor personal remoto para ayudarle en todo lo que precise, sin necesidad de tener que desplazarse.

Es fundamental recordar que un factor como la solvencia es fundamental a la hora de confiar los ahorros a una entidad. Banca March tiene el ratio más elevado de la banca española, con un CET 1 del 22,21 % a diciembre de 2024, y un rating para los depósitos a largo plazo que la agencia de calificación crediticia Moody’s sitúa en A2, la más alta de la banca española, con perspectiva positiva, por encima del rating del Reino de España, que se mantiene en Baa1.

Como apunta Vicente Jábega, director de Banca Personal de Banca March: «Con Avantio Banca March da respuesta a la creciente demanda de una tipología de cliente que cada vez es más frecuente. Y no necesariamente son los más jóvenes, aunque, por supuesto, las nuevas generaciones son digitales: el cliente medio de Avantio tiene 54 años. Podemos certificar que con una propuesta sencilla, ágil e intuitiva todos los perfiles de edad, en mayor o menor medida, valoran y participan de nuestra oficina digital».

Omnicanalidad y liderazgo en tecnología del asesoramiento

Banca March es una entidad plenamente omnicanal, lo que quiere decir que cada cliente elige su modo de relación con el banco, ya sea a través de la web, app o presencial. De hecho, 8 de cada 10 clientes de las áreas especializadas de Banca March —Banca Privada, Banca de Empresas, Banca Patrimonial y Grandes Empresas— hacen un uso habitual de los canales remotos para realizar el grueso de sus operaciones.

Avantio, como pilar de esta estrategia omnicanal, ha situado a Banca March en la vanguardia de la tecnología de asesoramiento.

Propuestas de Avantio para el ahorrador más conservador

Avantio pone a disposición de los ahorradores digitales con perfiles prudentes, pero que no quieren renunciar a una buena rentabilidad, el Depósito Avantio 6 meses, disponible para nuevos clientes hasta el 15 de septiembre de 2025. Este producto ofrece una rentabilidad actual a vencimiento del 2,11 % TAE , una de las más elevadas del mercado. Requiere una inversión mínima de 30.000 euros, hasta un máximo de 600.000 euros. El depósito ofrece liquidez total a los ahorradores, que pueden disponer de su dinero en cualquier momento antes del vencimiento con una remuneración del 1,51% TAE.

Además, Avantio ofrece una gama de hipotecas muy competitivas a tipo fijo, mixto y variable sin comisión de apertura y con un plazo máximo de 30 años.

March Bróker: la plataforma de inversión de Banca March

March Bróker permite al inversor acceder a más 30.000 instrumentos de inversión (fondos, acciones o ETF) de las principales gestoras internacionales, con cotizaciones en tiempo real para el mercado español y estadounidense. Además, ofrece acceso a informes y recomendaciones de los expertos analistas de Banca March para facilitar las decisiones de operativa y posicionamiento en el mercado, así como el análisis y seguimiento de las inversiones a través del Reporting Online.