Casi 3 millones de empleos dependen del turismo en plena ofensiva contra el sector

La afiliación a la Seguridad Social en actividades turísticas aumentó en 56.304 personas en junio, lo que supone un incremento interanual del 1,9%. Con ello, el empleo en este sector alcanza los 2,95 millones de trabajadores y ya representa el 13,7% del empleo total en España, según los datos publicados por Turespaña.

El dato es positivo en términos absolutos, y vuelve a colocar al turismo como uno de los principales motores de creación de empleo. Pero la mejora vuelve a estar marcada por la estacionalidad, con un fuerte tirón en actividades como la hostelería, el alojamiento o las agencias de viajes, todas ligadas a la campaña de verano. En comparación, la afiliación en el conjunto de la economía creció un 1,6%, ligeramente por debajo del sector turístico.

El empleo turístico sube, pero sigue siendo temporal

Todas las ramas vinculadas al turismo cerraron junio con aumentos. La hostelería sumó cerca de 24.000 nuevos afiliados, de los que 14.647 corresponden a alojamiento y 9.350 a comidas y bebidas. Las agencias de viajes incorporaron 1.239 trabajadores, y el resto de actividades turísticas, 31.068.

La creación de empleo no es homogénea, y se concentra de nuevo en los meses de mayor actividad estacional. En términos estructurales, el empleo turístico mantiene un alto grado de temporalidad y dependencia del calendario vacacional. La tendencia iniciada en 2021 se mantiene, pero con crecimientos moderados respecto a los picos del post-Covid.

Más asalariados, autónomos estancados

El 82,7% del empleo turístico corresponde a trabajadores asalariados, que crecieron un 2,3% interanual. El avance fue mayor en servicios de alojamiento (+3,1%) que en comidas y bebidas (+0,9%), mientras que agencias de viajes y operadores turísticos subieron un 1,2%.

En contraste, el empleo autónomo, que representa el 17,3% del sector, apenas creció un 0,5%. Dentro de la hostelería, incluso cayó un 0,2%, afectado especialmente por la pérdida de actividad en restauración (-0,4%). Solo los servicios de alojamiento mostraron repunte entre autónomos (+3,3%), pero insuficiente para compensar la caída general. En agencias de viajes, el empleo autónomo creció un 3%.

El dato refleja una mayor dependencia del empleo asalariado estacional, en detrimento del tejido empresarial individual, que sigue mostrando síntomas de debilidad en las ramas más afectadas por la inflación, la presión regulatoria y la carga fiscal.

Andalucía lidera, Madrid se estanca

Por comunidades autónomas, el crecimiento del empleo en hostelería y agencias de viajes fue generalizado, con la excepción de Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla, donde los datos fueron negativos o planos. En cifras absolutas, Andalucía registró el mayor aumento (363.847 afiliados más). En términos relativos, Canarias y Cantabria lideraron con un 2,4% de crecimiento.

Madrid, pese a su potencial como centro de servicios y turismo urbano, no logra mejorar sus cifras, lo que refuerza la idea de que el dinamismo actual del empleo turístico depende casi en exclusiva del calendario vacacional y de la demanda extranjera, sin un empuje estructural desde la economía nacional.