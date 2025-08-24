Verano "caliente" de inversión en Madrid: así son las grandes operaciones de inversión que vienen a la capital

La Comunidad de Madrid sigue reforzando su liderazgo como destino principal de la inversión extranjera en España, atrayendo en 2024 el 67,1% del total nacional, una cifra que confirma el atractivo creciente de la región. Pese al contexto de inestabilidad institucional apreciado a nivel nacional, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso sigue exhibiendo poderío y fortaleza económica, gracias a un dinamismo empresarial sostenido en el tiempo. Solamente en marzo de 2025, la Comunidad fue testigo de la creación de 2.320 nuevas sociedades mercantiles, un 3,3% más que el año anterior, según datos del INE.

Como ya explicó Libre Mercado, el proyecto estrella del verano es el Real Madrid Innovation District (RMID), una alianza entre el Real Madrid, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid que plantea la transformación de 850.000 metros cuadrados ubicados en Valdebebas. El resultado será un campus de inversión tecnológica de talla internacional. Inspirado en modelos como "The Star", el complejo empresarial que rodea las instalaciones de los Dallas Cowboys, el proyecto impulsado por el club presidido por Florentino Pérez prevé captar a gigantes como Apple, Amazon o Microsoft, generando 25.000 nuevos empleos cualificados y reuniendo más de 8.500 millones de inversión extranjera.

Otro deporte en el que se apoya el crecimiento económico de Madrid es la Fórmula 1. La Villa y Corte acogerá el Gran Premio de España a partir de 2026, con septiembre como mes de referencia para la carrera. La firma suiza Match Hospitality invertirá 400 millones de euros en el desarrollo de las zonas VIP y de hospitalidad en el circuito MadridRing, ubicado en IFEMA. El GP tiene la ambición de seguir impulsando a la región como epicentro global de eventos deportivos premium.

En paralelo, la compañía estadounidense Digital Realty ha anunciado que, a lo largo del bienio 2025-2026, tiene previsto construir su quinto centro de datos en Madrid con una inversión de 300 millones de euros. Ubicado en el distrito MadBit, de Julián Camarillo, la nueva infraestructura tendrá una capacidad de 24 MW, consolidando a la capital como uno de los nodos digitales del Sur de Europa.

Por su parte, la compañía farmacéutica estadounidense Lilly ha anunciado que reforzará su compromiso con Madrid mediante una inversión de 175 millones de euros en su planta de Alcobendas. Esta ampliación generará 75 nuevos empleos cualificados en áreas como robótica, IA, logística o ciencias de la salud, reforzando el peso de Madrid como centro biofarmacéutico de referencia.

En el plano tecnológico, la prestigiosa consultora Epam-Neoris, con sede en Miami, ha comunicado que abrirá en Madrid su nuevo centro europeo de inteligencia artificial, contratando a 150 expertos para el desarrollo de tecnología IA aplicada a empresas y negocios. Esta instalación refuerza la apuesta de Madrid por el talento tecnológico y el crecimiento de su base empresarial.

Una joint venture del gigante del capital riesgo, Bain Capital, y la española Conren Tramway también ha movido ficha y ha anunciado que desarrollará un gran parque logístico de 58.000 metros cuadrados en Alcalá de Henares, con una inversión final estimada en el entorno de los 50 millones de euros.

Los inversores internacionales no son los únicos que impulsan el crecimiento de Madrid, ni mucho menos. La aseguradora Sanitas ha comunicado que invertirá 80 millones de euros en la construcción de un nuevo hospital en Méndez Álvaro, que contará con 110 camas y 8 quirófanos. Esta actuación forma parte de un plan de expansión sanitaria que tiene en Madrid a su principal punto neurálgico.

Asimismo, Bolsas y Mercados Españoles (BME) trabaja con startups como Cabify, Wallapop, Jobandtalent o Multiverse Computing que preparan su próxima salida a Bolsa. El ecosistema madrileño se posiciona como plataforma de despegue para los "unicornios" empresariales de nuestro país (aquellas empresas cuya valoración supera los 1.000 millones de euros).

La conectividad también sigue mejorando, con ánimo de atender el crecimiento económico y el boom demográfico resultante. Se han puesto en marcha ya las obras para conectar el aeropuerto de Barajas con la alta velocidad ferroviaria, a través de un enlace con la estación de Chamartín. Además, la aerolínea estadounidense JetBlue ha lanzado una ruta diaria entre Madrid y Boston.

El soft power de la región también propicia cada vez más actividad en el plano cultural. En 2024, el gobierno autonómico ha registrado un total de 1.450 rodajes audiovisuales, lo que supone un 32% más que el año anterior. El sector genera ya más de 29.000 empleos directos y agrupa a 3.500 empresas vinculadas a algunos de los principales grupos nacionales e internacionales del cine, la televisión, el streaming y los videojuegos.

El inmobiliario es otro vector clave en el boom madrileño. De hecho, la transformación de edificios de oficinas en viviendas, hoteles y espacios mixtos ha movilizado al menos 700 millones de euros de inversión en lo que va de año. Proyectos como Alcalá 44 (comprado por Besant y Blasson), María de Molina 50 (en manos de BlackRock y Grupo Lar) o las actuaciones en diversos inmuebles por parte Dazia Capital consolidan esta tendencia. En total, Madrid puede generar hasta 20.000 nuevas viviendas por esta vía, si bien fuentes del sector consideran que las trabas municipales están impidiendo 13.600 de estos desarrollos, a raíz de una interpretación excesivamente restrictiva de la norma autonómica que permite el cambio de uso casi-automático de estos suelos.

Precisamente en el ámbito del urbanismo, la construcción y los desarrollos inmobiliarios, el proyecto del Noviciado de Chamartín destaca por la recuperación del antiguo convento de las Damas Apostólicas, ubicado en el número 198 del Paseo de La Habana. El plan, impulsado por Grupo Moraval, que adquirió la parcela en 2017, contempla una inversión cercana a los 100 millones de euros para transformar el complejo en una gran residencia de estudiantes, respetando su arquitectura original y protegiendo casi 4.000 metros cuadrados de jardines históricos. Tras años de paralización, la operación ha recibido luz verde de la corporación municipal con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que blinda su valor patrimonial y permitirá revitalizar este enclave icónico de 16.848 metros cuadrados en pleno distrito de Chamartín.

Y, en el mundo de las finanzas, fuentes del sector explican que firmas como Finaccess, Alterna Inversiones o Creuza Capital están trasladando su operativa europea a Madrid para dar servicio a grandes fortunas de México, Perú o Venezuela que han optado por radicarse en la Villa y Corte. Tras pescar en las aguas revueltas del Brexit, con 30 traslados totales o parciales de compañías establecidas en la City, Madrid se convierte ahora en punto de referencia para la banca privada latinoamericana, con inversiones crecientes en vivienda, educación y empresas.