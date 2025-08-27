El sector agroalimentario, defraudado tras la reunión con Planas y Cuerpo: "Quieren que comamos microchips"

Unas 30 asociaciones del sector agroalimentario español se han reunido este miércoles con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para hablar del pacto alcanzado el pasado 22 de agosto entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por el que se imponen aranceles del 15% a los productos europeos.

Según el Gobierno, la reunión ha servido para dejar claro al sector que "va a defender los intereses de las empresas españolas". En opinión del presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, la reunión ha carecido de contenido. Lo mismo opina el coordinador nacional de Unión de Uniones, Luis Cortés, que ha agradecido que los ministros hayan escuchado al sector aunque "no han presentado ningún plan".

Con respecto a los aranceles, todas las organizaciones han destacado que se trata de un mal acuerdo para el campo español, especialmente para el sector del vino, el aceite, el queso o las conservas. Desde UPA, su secretario general, Cristóbal Cano, cree que la UE ha "claudicado" ante Estados Unidos en esta negociación y que son necesarias unas "relaciones comerciales justas, responsables y a la altura del sector".

"No hay ninguna novedad positiva, la UE está muy alejada de lo que es la alimentación, quieren que comamos microchips, es un auténtico disparate", ha indicado el secretario general del COAG (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos), Miguel Padilla, que también ha acusado a Bruselas de actuar con "desidia" hacia el sector.

Compensaciones y vigilancia

El sector agroalimentario teme que el acuerdo con Estados Unidos se convierta en un coladero de productos baratos que no cumplen con los exigentes estándares medioambientales impuestos por Bruselas, lo que acabará echando del mercado a los productores europeos.

Desde el sector de conservas de pescados y mariscos, el secretario general de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, ha afirmado que ha pedido a los ministros "máxima vigilancia y control" en el mercado español para que se cumplan los estándares.

"Si este acuerdo se va a mantener con EEUU, se exige por parte de Unión de Uniones a la UE que afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales que nos están imponiendo, si no, no seremos competitivos", ha trasladado a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.