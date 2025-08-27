Ryanair retirará un millón de plazas en España en respuesta a la última cacicada de Puente

La gestión de AENA, bajo el control mayoritario del Ministerio de Transportes, vuelve a situarse en el punto de mira. Ryanair, la aerolínea líder en pasajeros en España, ha anunciado un recorte de casi un millón de asientos en aeropuertos regionales como respuesta directa a la subida de tasas aeroportuarias impuesta por el gestor público.

El consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, acusa al Gobierno de "indiferencia" ante el deterioro de la red regional y denuncia que el monopolio que ejerce AENA está asfixiando a unas instalaciones que ya operan con un 70% de infrautilización. "Si los aeropuertos están vacíos, es porque los precios son malos. Es tan sencillo como eso", resumió.

La decisión de AENA de incrementar las tasas un 6,5% a partir de 2026 —hasta 11,03 euros por pasajero, el nivel más alto en una década— llega en el momento de máximos históricos de beneficios y de afluencia de viajeros, lo que Ryanair califica de "injustificado y perjudicial". El resultado: menos conexiones, menos turistas y menos empleo en la llamada España vaciada.

Un monopolio complaciente con Madrid y Barcelona

Mientras AENA prepara inversiones millonarias para ampliar los grandes aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga o los de Baleares y Canarias, condena a los regionales a languidecer, sin un plan de incentivos real para atraer compañías. El contraste con países como Italia, Suecia o Hungría —donde las autoridades reducen costes para captar tráfico aéreo— es evidente. "Si la aerolínea más barata de Europa no puede hacerlos rentables, nadie podrá", advirtió Wilson.

La aerolínea irlandesa ya ha empezado a mover ficha: este verano redujo un 18% su capacidad en siete aeropuertos españoles, cerró operaciones en Jerez y Valladolid y recortó rutas en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Y la sangría continuará el próximo verano. "La capacidad que se retira de España se reubica en mercados más competitivos. Hay países que sí quieren nuestras inversiones", insistió.

El golpe a la conectividad regional

La falta de respuesta del ministro de Transportes a las reiteradas advertencias de Ryanair confirma, según la aerolínea, la desconexión del Ejecutivo con la realidad de la España rural. "La consecuencia será menos pasajeros, menos empleos y menos oportunidades para el turismo", alertó Wilson.

La propuesta de Ryanair pasa por abrir la gestión de los aeropuertos regionales a comunidades autónomas o incluso a su venta a operadores privados, como ocurre en otros países europeos. Sin embargo, AENA se aferra a su monopolio y rechaza cualquier modelo alternativo. "Si fueran un hotel, con esa ocupación ya habrían cerrado", ironizó Wilson.

Más tasas, menos competitividad

Mientras AENA ultima el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III) para 2027-31, Ryanair avisa: esas inversiones no salen de los bolsillos de AENA, sino de las aerolíneas, obligadas a pagar tasas que hipotecan al sector durante 25 años.

En paralelo, la compañía considera "populista" la multa del Gobierno por su política de equipajes, y no descarta que Bruselas termine abriendo un expediente a España por interferir en la fijación de precios.

El pulso entre Ryanair y AENA trasciende lo empresarial: evidencia la falta de estrategia del Ministerio de Transportes en la gestión de la red aeroportuaria. Mientras se privilegia a los grandes hubs, las regiones ven cómo se evaporan vuelos, turistas e inversiones. La pelota, como admiten desde la aerolínea, "está en el tejado del Gobierno español", que deberá decidir si permite el declive definitivo de la infraestructura regional o si rectifica a tiempo.