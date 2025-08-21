Otro enchufe en Renfe: Puente coloca como consejero a su 'community manager'

Renfe ha nombrado tres nuevos miembros para el consejo de administración de su filial Renfe Viajeros, la empresa más importante del grupo público, al ser la encargada del transporte de pasajeros en sus servicios públicos y comerciales. Se trata de Teresa Busto, Santiago Franco e Ismael Bosch, cuyos nombramientos se hicieron oficiales el pasado 12 de agosto, según la información del Registro Mercantil de Informa D&B.

El nuevo consejero Ismael Bosch es un referente dentro del PSOE de Castilla y León, y muy cercano al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del que depende Renfe dentro del organigrama del Ministerio. Por si fuera poco, Bosch fue responsable de las redes sociales del Ayuntamiento de Valladolid cuando Puente era alcalde y, posteriormente, jefe de su gabinete. Anteriormente coincidieron en la universidad, él en Ciencias Empresariales y el ministro en Derecho, y antes de eso como afiliados al partido.

Bosch fue miembro del comité federal del PSOE entre 1998 y 2000 y de las Juventudes Socialistas de España de 1990 a 2001, así como secretario de Organización entre 1990 y 1995 y secretario general de 1995 a 1996 de las Juventudes Socialistas de Valladolid, entre otros cargos.

Por su parte, Teresa Busto, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido directora de la fábrica de Airbus en Illescas (Toledo) y miembro del comité científico asesor del CSIC. En cambio, Santiago Franco ha trabajado para Amadeus, empresa tecnológica del Ibex 35 vinculada a los viajes y el turismo, como director de sistemas de información, así como para PwC, donde lideraba la consultoría de Turismo y Transporte.

De forma paralela a la entrada de los nuevos tres consejeros se ha producido la salida del consejo de Anaís Taragó, actual directora general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

De este modo, el consejo de administración de Renfe Viajeros queda formado por su presidente, Álvaro Fernández Heredia, y ocho consejeros: Alexandre Sáez Jubero, Almudena López del Pozo, Alejandra González Madrid, Silvia Baschwitz García, María Barral Varela, así como los recientemente incorporados Teresa Busto, Ismael Bosch y Santiago Franco. Además, el órgano cuenta con el secretario no consejero Joaquim Hortalà i Vallvé y la vicesecretaria no consejera Mª Uriel Sevillano Rodríguez.

¿Cuánto van a cobrar?

Es importante señalar que en Renfe Viajeros, los miembros del consejo de administración no perciben un salario mensual fijo como los directivos de la empresa, sino unas dietas por asistencia a las reuniones. Estas dietas están limitadas por normativa del sector público en torno a un máximo de unos 12.000 euros al año por consejero, lo que equivale a aproximadamente a 1.000 euros mensuales en promedio, siempre teniendo en cuenta la cantidad de reuniones celebradas y a las que asistan.

El motivo principal de que sea una dieta y no un sueldo es que estos consejeros -como el ‘comunity manager’ del hooligan Puente- no son empleados ni trabajan a tiempo completo en la compañía: su función es supervisar y tomar decisiones estratégicas en sesiones puntuales del consejo.