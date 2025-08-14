Caos en Chamartín, trenes detenidos por los incendios... y Puente, a lo suyo en Twitter

Chamartín, convertida en un laberinto infranqueable por unas obras que amenazan con perpetuarse en la eternidad, ha visto cómo su caos crecía exponencialmente por los incendios que están abrasando España. Sobre todo, por los cuatro que prenden en la provincia de Orense: Chandreja de Queija, Maceda-Santiso, Oimbra y La Mezquita. En la estación, cientos de viajeros han quedado atrapados por la suspensión de trenes entre Madrid y Galicia; pasadas las diez menos cuarto de la mañana, Renfe anunció el reestablecimiento de la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid.

‼️🟢 Se restablece la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Tren especial dispuesto a efectuar salida desde Madrid Chamartin, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña. El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina. Agradecemos su comprensión y… — InfoRenfe (@Inforenfe) August 14, 2025

Sin embargo, después de que varios trenes salieran hacia Galicia desde Chamartín, a eso de las once y media de la mañana, los convoyes fueron apartados de la circulación y permanecen parados en diferentes estaciones hasta que el fuego, nuevamente, sea estabilizado.

🔴 Por orden de Protección Civil (CECOPI Castilla y León) se interrumpe la circulación entre Puebla de Sanabria y Ourense. Los trenes en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación. Continuaremos informando. — InfoRenfe (@Inforenfe) August 14, 2025

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se suspendió este miércoles debido a la proximidad de un incendio a la infraestructura ferroviaria en el sureste de Orense. Adif informó de que el corte se produjo entre Villavieja y la estación Porta de Galicia, en La Gudiña, en el límite sureste de la provincia, junto a Zamora. A petición de los Bomberos, se dejó sin tensión la infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes que partían de Madrid sólo circularon hasta Zamora; los que partían de Galicia, finalizaron su recorrido en Orense hasta última hora de la tarde. A las nueve de la noche, Adif informó de la suspensión total de los viajes restantes entre ambas autonomías durante el miércoles.

A primera hora de este jueves, Renfe comunicó que continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid. "Siguen realizándose tareas", añadía en X, "de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario". Por ello, cientos de pasajeros se acumularon en Chamartín, a quienes, simplemente, se les dio la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.

Como ya se ha indicado, a las 9:47, Renfe anunció el reestablecimiento de la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid y la puesta en marcha de un primer convoy especial en dirección Zamora, Orense y La Coruña. Ahora, la circulación ha vuelto a ser detenida.

Así, mientras cientos de viajeros desconocen cuándo van a partir o regresar de su destino, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se limita a hacer lo que mejor sabe: vomitar odio, aliñado con supuesto humor, en sus redes sociales. Sobre el caos ferroviario, el exalcalde de Valladolid se limitó a poner este tuit:

Estamos ya autorizados para reanudar el servicio entre Madrid y Galicia.

En breve salen dos trenes especiales de Renfe de Chamartín para Galicia — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 14, 2025

Por lo demás, críticas a Feijóo, a Mañueco, a los medios, y retuits de usuarios de su cuerda.

Lleváis camino de 8 años rompiéndolo. La percepción es lógica. No os llaméis ahora a engaños, ni os hagáis los sorprendidos. Y el de la foto es al que lleváis martirizando durante estos camino ya de 8 años. Y con él a la mayoría social que le sustenta. https://t.co/KODwqn1NlV — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 13, 2025

Tiene 27.000 seguidores y capa los comentarios. Es el Presidente de CyL. Esa es su entidad, su capacidad de interlocución y su predicamento. Sin la propaganda institucional ni es ni sería nada. La mediocridad más rampante de la política española. https://t.co/5AtVF5eWtY — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 13, 2025

Este miércoles, rechazó pedir perdón por sus polémicos mensajes en X: "Si alguien cree que yo voy a dar un paso atrás en mi labor de reivindicar que los gobiernos del PP tengan responsabilidad, se equivoca. No voy a dar ningún paso atrás. Voy a seguir actuando conforme a mi conciencia".