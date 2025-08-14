Menú

Caos en Chamartín, trenes detenidos por los incendios... y Puente, a lo suyo en Twitter

Cientos de viajeros han quedado atrapados en Chamartín. Pasadas las diez menos cuarto, se anunció un primer convoy especial.

Viajeros esperan en la estación de Chamartín este jueves en el que la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa interrumpida. | EFE

Chamartín, convertida en un laberinto infranqueable por unas obras que amenazan con perpetuarse en la eternidad, ha visto cómo su caos crecía exponencialmente por los incendios que están abrasando España. Sobre todo, por los cuatro que prenden en la provincia de Orense: Chandreja de Queija, Maceda-Santiso, Oimbra y La Mezquita. En la estación, cientos de viajeros han quedado atrapados por la suspensión de trenes entre Madrid y Galicia; pasadas las diez menos cuarto de la mañana, Renfe anunció el reestablecimiento de la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid.

Sin embargo, después de que varios trenes salieran hacia Galicia desde Chamartín, a eso de las once y media de la mañana, los convoyes fueron apartados de la circulación y permanecen parados en diferentes estaciones hasta que el fuego, nuevamente, sea estabilizado.

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se suspendió este miércoles debido a la proximidad de un incendio a la infraestructura ferroviaria en el sureste de Orense. Adif informó de que el corte se produjo entre Villavieja y la estación Porta de Galicia, en La Gudiña, en el límite sureste de la provincia, junto a Zamora. A petición de los Bomberos, se dejó sin tensión la infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes que partían de Madrid sólo circularon hasta Zamora; los que partían de Galicia, finalizaron su recorrido en Orense hasta última hora de la tarde. A las nueve de la noche, Adif informó de la suspensión total de los viajes restantes entre ambas autonomías durante el miércoles.

A primera hora de este jueves, Renfe comunicó que continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid. "Siguen realizándose tareas", añadía en X, "de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario". Por ello, cientos de pasajeros se acumularon en Chamartín, a quienes, simplemente, se les dio la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.

Como ya se ha indicado, a las 9:47, Renfe anunció el reestablecimiento de la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid y la puesta en marcha de un primer convoy especial en dirección Zamora, Orense y La Coruña. Ahora, la circulación ha vuelto a ser detenida.

Así, mientras cientos de viajeros desconocen cuándo van a partir o regresar de su destino, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se limita a hacer lo que mejor sabe: vomitar odio, aliñado con supuesto humor, en sus redes sociales. Sobre el caos ferroviario, el exalcalde de Valladolid se limitó a poner este tuit:

Por lo demás, críticas a Feijóo, a Mañueco, a los medios, y retuits de usuarios de su cuerda.

Este miércoles, rechazó pedir perdón por sus polémicos mensajes en X: "Si alguien cree que yo voy a dar un paso atrás en mi labor de reivindicar que los gobiernos del PP tengan responsabilidad, se equivoca. No voy a dar ningún paso atrás. Voy a seguir actuando conforme a mi conciencia".

